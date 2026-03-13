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Cantera

Manu Ferreiro inicia la cuenta atrás para su regreso al verde: "Aún me cuesta creerlo"

El centrocampista del Fabril ha sido intervenido quirúrgicamente de la lesión sufrida ante el Numancia

Bea Arrizado
Bea Arrizado
13/03/2026 19:13
Manu Ferreiro abandona el césped tras sufrir la rotura en el tendón proximal del isquiotibial
Manu Ferreiro abandona el césped tras sufrir la rotura en el tendón proximal del isquiotibial
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Otra vez. Manu Ferreiro tendrá que volver a superar la misma lesión muscular. Por segunda ocasión en menos de un año. Rotura en el tendón proximal de la musculatura isquiotibial. La primera fue el 11 de mayo en la semifinal del playoff de ascenso ante el UCAM Murcia en su pierna izquierda; la segunda, el 22 de febrero frente al Numancia, en su pierna derecha.

El mediocentro de Castroverde ya fue intervenido quirúrgicamente en Barcelona por el doctor Jordi Puigdellívol. Tal y como ha asegurado la entidad coruñesa, el periodo de recuperación no será inferior a cinco meses. 

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El propio jugador compartía en sus redes sociales sus sentimientos tras la operación: "Aún me cuesta creerlo. En menos de un año me toca volver a pasar por lo mismo, la misma lesión pero en la otra pierna. Un golpe muy duro, de esos que te ponen a prueba de verdad".

La cuenta atrás ya ha arrancado. Manu Ferreiro confirmó que "la operación ha salido bien" y que, desde que ha salido de quirófano, solo piensa en trabajar, superarse cada día y volver más fuerte. También aprovechó para dar las gracias: "al Dépor por el apoyo desde el primer momento, a mi familia, a mi pareja y a mis amigos, por estar siempre ahí, sosteniéndome cuando más lo necesito".

El jugador del Fabril ya conoce los pasos que tiene que dar para regresar a los terrenos de juego. Y así finaliza su publicación: "Esto es solo otra batalla y no tengo ninguna duda: volveré".

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