Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cantera

Miguel Figueira: "Dame moita pena marcharme para a casa porque viña convencido de que podiamos gañar"

O adestrador do xuvenil branquiazul demostrou orgullo polo esforzo que fixeron os seus xogadores

Bea Arrizado
Bea Arrizado
12/03/2026 21:47
Miguel Figueira dirixe un encontro da presente tempada
Miguel Figueira dirixe un encontro da presente tempada
Quintana
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

A derrota non foi sinxela. Sobre todo porque o xuvenil branquiazul puxo contra as cordas a todo un Barcelona. E por iso Miguel Figueira se mostrou máis que orgulloso ao término do encontro. Aínda que o sentimento principal fose a pena por non acadar o pase á final.

Samu Fernández pugna con Kourouma en el encuentro entre Barcelona y Deportivo de la Copa del Rey Juvenil

La crónica | El Dépor se queda a las puertas de la final de Copa con el pecho lleno de orgullo (3-2)

Más información

Imaxe do equipo. "O equipo fixo todo o que tiña que facer para gañar o partido. O esforzo foi brutal. Para xogar ao que xogamos hoxe e apretar ao Barça en todo o campo, replegar, correr… Hai que ter moi boas pernas, ter moi bo corpo, estar moi ben preparados. Ademais fomos capaces de ser nós con balón. Non sei se fomos mellores ou non fomos mellores, pero eu estaba tranquilo porque vía que o equipo tiña claro ao que tiña que xogar. O único ‘pero’ que podo poñer son os tres goles encaixados. Fixemos moitas cousas ben e dame moita pena marcharme para a casa porque viña convencido de que podiamos gañar a competición".

Detalles. "Detalles… Hai dous equipos moi bos. O Barça creo que ten un potencial brutal, nós igualamos o seu xogo interior e fomos capaces de superalos, cortamos as súas combinacións e en ningún momento estiveron cómodos. Os goles encaixados son evitables todos. Esto forma parte desa inocencia e desa xuventude. E tamén eles teñen capacidade para facer dano. Canto menos creo que o empate era o merecido para nós, se non a victoria, polo menos o empate creo que nolo mereciamos".

Volta persoal ao Anxo Carro. "Estiven aquí con bastantes xogadore de A Coruña, entre eles Braulio… Gardo moi bos recordos daquela época. Hoxe é un mal día no Anxo Carro, gustaríame poder marchar con outra cara. Pero agora quédannos dous ou tres meses de competición. Quizais o máis duro é pensar que o domingo hai liga, porque esto está organizado así e se non ganas hai liga. A ver cómo lles digo aos rapaces que o domingo hai que facer outro esforzo".

Minutos finais presionando. "Creía que era o que nos estaba dando de comer, o Barça estaba incómodo e creía que se apretabamos ben… En algún momento métennos atrás e sabes que cada acción, cada centro lateral, un contra un, dous contra un poden facerche moito dano, entón canto mais lonxe estuveramos, era mellor. Por eso falo do esforzo que fixo o equipo. Algún xogador acabou moi, moi canso. Solo podo felicitalos. A xente que os veu creo que solo pode estar orgullosa dos rapaces. Solo lles podo dar as grazas polo esforzo".

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Miguel Figueira dirixe un encontro da presente tempada

Miguel Figueira: "Dame moita pena marcharme para a casa porque viña convencido de que podiamos gañar"
Bea Arrizado
Samu Fernández pugna con Kourouma en el encuentro entre Barcelona y Deportivo de la Copa del Rey Juvenil

La crónica | El Dépor se queda a las puertas de la final de Copa con el pecho lleno de orgullo (3-2)
Bea Arrizado
La plantilla del Juvenil A, con Samu y Pablo, antes de poner rumbo a Lugo

La previa | Samu Fernández y Pablo García se apuntan a un último baile con el Juvenil A
Bea Arrizado
El ideal gallego

Miguel Figueira: "Para min, os favoritos sempre son os meus xogadores"
Lucía Dávila