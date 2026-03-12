Miguel Figueira: "Dame moita pena marcharme para a casa porque viña convencido de que podiamos gañar"
O adestrador do xuvenil branquiazul demostrou orgullo polo esforzo que fixeron os seus xogadores
A derrota non foi sinxela. Sobre todo porque o xuvenil branquiazul puxo contra as cordas a todo un Barcelona. E por iso Miguel Figueira se mostrou máis que orgulloso ao término do encontro. Aínda que o sentimento principal fose a pena por non acadar o pase á final.
Imaxe do equipo. "O equipo fixo todo o que tiña que facer para gañar o partido. O esforzo foi brutal. Para xogar ao que xogamos hoxe e apretar ao Barça en todo o campo, replegar, correr… Hai que ter moi boas pernas, ter moi bo corpo, estar moi ben preparados. Ademais fomos capaces de ser nós con balón. Non sei se fomos mellores ou non fomos mellores, pero eu estaba tranquilo porque vía que o equipo tiña claro ao que tiña que xogar. O único ‘pero’ que podo poñer son os tres goles encaixados. Fixemos moitas cousas ben e dame moita pena marcharme para a casa porque viña convencido de que podiamos gañar a competición".
Detalles. "Detalles… Hai dous equipos moi bos. O Barça creo que ten un potencial brutal, nós igualamos o seu xogo interior e fomos capaces de superalos, cortamos as súas combinacións e en ningún momento estiveron cómodos. Os goles encaixados son evitables todos. Esto forma parte desa inocencia e desa xuventude. E tamén eles teñen capacidade para facer dano. Canto menos creo que o empate era o merecido para nós, se non a victoria, polo menos o empate creo que nolo mereciamos".
Volta persoal ao Anxo Carro. "Estiven aquí con bastantes xogadore de A Coruña, entre eles Braulio… Gardo moi bos recordos daquela época. Hoxe é un mal día no Anxo Carro, gustaríame poder marchar con outra cara. Pero agora quédannos dous ou tres meses de competición. Quizais o máis duro é pensar que o domingo hai liga, porque esto está organizado así e se non ganas hai liga. A ver cómo lles digo aos rapaces que o domingo hai que facer outro esforzo".
Minutos finais presionando. "Creía que era o que nos estaba dando de comer, o Barça estaba incómodo e creía que se apretabamos ben… En algún momento métennos atrás e sabes que cada acción, cada centro lateral, un contra un, dous contra un poden facerche moito dano, entón canto mais lonxe estuveramos, era mellor. Por eso falo do esforzo que fixo o equipo. Algún xogador acabou moi, moi canso. Solo podo felicitalos. A xente que os veu creo que solo pode estar orgullosa dos rapaces. Solo lles podo dar as grazas polo esforzo".