Cantera

En directo | Sigue el FC Barcelona - Deportivo de la Copa del Rey Juvenil

El equipo blanquiazul busca una plaza en la final del domingo en el Anxo Carro de Lugo

Esther Durán
12/03/2026 18:15

El Deportivo Juvenil busca este jueves una plaza en la final de la Copa del Rey, cuya Final Four se disputa esta semana en el Anxo Carro de Lugo. El equipo de Miguel Figueira se enfrenta al Barcelona en un encuentro que pondrá a prueba la gran temporada deportivista. Sigue con nosotros en directo el FC Barcelona-Deportivo de la Copa del Rey Juvenil a través del streaming de la RFEF.

