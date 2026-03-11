La previa | Samu Fernández y Pablo García se apuntan a un último baile con el Juvenil A

La plantilla del Juvenil A, con Samu y Pablo, antes de poner rumbo a Lugo RCDEPORTIVO

¡No va más! El Juvenil A del Deportivo busca este jueves mantener vivo el sueño copero. En Lugo, el conjunto dirigido por Miguel Figueira se medirá al Barcelona por un mismo objetivo: estar en la final de la Copa del Rey Juvenil. El envite dará inicio a las 18.30 horas en el Anxo Carro y los blanquiazules se plantarán con dos refuerzos de auténtico lujo que elevan el nivel competitivo del equipo: Samu Fernández y Pablo García.

Ambos, en plena dinámica con el Fabril, han entrenado a las órdenes del cuerpo técnico juvenil durante la semana. La presencia del central y del lateral supone un impulso para una escuadra que ya de por sí ha demostrado un gran nivel a lo largo del curso. No obstante, ahora se presenta uno de los retos más exigentes de la temporada. Y contar con Samu y Pablo supone un argumento más para que el Dépor confíe en su potencial.

Samu Fernández volverá a defender los intereses del Juvenil A tras consolidarse como una de las piezas indispensables en el filial deportivista. Su fiabilidad defensiva le ha permitido erigirse como el líder de la zaga y acumular así 1.482 minutos en Segunda Federación en la presente campaña, repartidos en 17 encuentros, todos ellos como titular. No es habitual que una escuadra juvenil cuente con un perfil tan acostumbrado a un ritmo competitivo mayor, un factor que puede marcar diferencias en momentos de presión.

Junto a él estará un Pablo García que vive una campaña subido en una montaña rusa de emociones. Las lesiones que ha sufrido en el ejercicio pasado han sido las culpables del frenazo en su rendimiento, aunque ya han sido varias las jornadas del presente curso en las que ha demostrado su potencial. Sin ir más lejos, hace un mes, de sus botas nació el pase que permitió a Fabi hacer el segundo gol ante la Sarriana (2-1) en el tiempo extra de partido.

La capacidad del coruñés para sumarse al ataque y generar peligro en los últimos metros añade a la plantilla dirigida por Miguel Figueira un recurso que se vuelve más necesario que nunca. Sobre todo porque el Barcelona apenas ha encajado 18 goles en División de Honor y todavía no sabe lo que es encajar una derrota.

Quemar etapas

Contar con ambos futbolistas responde a la importancia del partido, pero también al buen momento que atraviesa la factoría de Abegondo. Así es que, en el último lustro, la cantera deportivista no deja de codearse con entidades que mantienen a sus principales equipos en la élite del fútbol español. Samu y Pablo ya han demostrado su nivel en escalones superiores y, con ellos, la probabilidad de plantarse en la final crece.

La factoría Abegondo vuelve a llamar a la puerta de un título Más información

El desafío será mayúsculo. El Barcelona cuenta con una de las canteras más potentes del panorama nacional y acostumbra a presentar equipos muy competitivos en esta competición. Sin embargo, el Deportivo confía en su trabajo colectivo, en el buen momento de su generación juvenil y en el impulso que pueden aportar los dos refuerzos procedentes del Fabril.

Con Samu y Pablo sumándose al grupo, el Juvenil A blanquiazul gana experiencia, calidad y profundidad de plantilla para una cita marcada en rojo en el calendario. Ambos quemaron etapas a una velocidad impropia, hasta hacerse un hueco en el filial coruñés a pesar de estar aún en edad juvenil. En el caso de Samu (2007), este es su último año antes de pasar a la categoría sénior; a Pablo (2008) todavía le queda una campaña más antes de dar el salto.

La figura de los dos puede ser la encargada de decantar una balanza que, a priori, marca una igualdad absoluta. Y su presencia en esta Copa del Rey puede significar un último baile con el equipo juvenil. En la mano de todos está que sean dos canciones y no solo una. La música empezará a sonar este jueves por la tarde y lo volverá a hacer el domingo a las 11.45 horas en una final en la que ya espera el Betis después de eliminar al Celta (3-2). Y con el Anxo Carro como escenario, un Deportivo con Samu Fernández y Pablo García como líderes quiere tener la copa en sus vitrinas cuando los focos se apaguen.