Dépor y Barça ya tienen la mirada puesta en la Copa del Rey Juvenil

La semana de la ilusión ya está aquí. La Copa del Rey Juvenil tendrá a su campeón el próximo domingo. Aunque antes de pensar en la ansiada final, los cuatro aspirantes deberán sortear unas semifinales que se antojan de lo más igualadas. Los nervios parece que han influido en los resultados ligueros. Al menos para tres de los cuatro equipos con billete para estar en la Final Four: Betis, Barcelona y Deportivo han tropezado en sus respectivos partidos de División de Honor. O lo que es lo mismo, solo el Celta ha sumado de tres.

La primera semifinal copera enfrentará mañana (18.30 horas) a Betis y Celta. El conjunto verdiblanco llega a la cita después de caer en la competición regular frente al Córdoba (2-1), mientras que los celestes cumplieron ante el Val Miñor (3-1). Su triunfo aprieta a un Deportivo que vio cómo su colchón con respecto al Celta, segundo clasificado con un partido menos, pasó a ser de solo dos puntos.

El equipo dirigido por Miguel Figueira sufrió un pinchazo en tierras asturianas. El Juvenil A no pasó del empate frente al TSK Roces (1-1). No obstante, ni siquiera la igualada puede empañar el estado de forma de los blanquiazules. Desde el pasado 29 de noviembre, el Dépor había contado todos sus partidos como victorias. Es decir, encadenó once jornadas ganando, a las que hay que añadir las tres eliminatorias de Copa del Rey previas a la Final Four: catorce envites saldados con triunfo que le permiten llegar a la semifinal frente al Barcelona con la moral alta y la confianza intacta pese al tropiezo en Asturias.

Un rival invicto

Un camino similar ha seguido el Barcelona, rival del Dépor en la segunda semifinal en el torneo del KO, que también llega a la cita tras empatar, en su caso frente al Huesca (2-2). La escuadra blaugrana lidera el Grupo 3 de División de Honor Juvenil con una distancia de dos puntos sobre el Espanyol. Su casillero de derrotas es el encargado de revelar la fiabilidad del conjunto entrenado por Pol Planas: cero unidades.

Así es que, en el presente curso, ningún equipo ha sido capaz de derrotar a los culés. Ni siquiera el Maccabi Haifa, su verdugo en los dieciseisavos de UEFA Youth League, pudo vencer, a pesar de avanzar de ronda tras una tanda de penaltis en la que el Barcelona solo marcó uno.

Dépor y Barça pelearán por hacerse con el billete para la final y parece que de poco importará el tropiezo liguero. Los blanquiazules, sin Mauro Valeiro –concentrado con España sub-17–, tratarán de ser los primeros en tumbar al actual campeón de la Copa y poner sus pies en el domingo.