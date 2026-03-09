Mario Nájera comanda un vuelo con destino a Primera RFEF

Mario Nájera celebra su primer gol ante el Rayo Cantabria Javier Alborés

Fueron varios los factores que aparecieron con el riesgo de tirar por la borda la estabilidad del Fabril. Lesiones de gravedad en jugadores importantes como Damián Canedo o Manu Ferreiro –que finalmente se vio obligado a pasar por quirófano por una rotura en el tendón proximal de la musculatura isquiotibial de la pierna derecha–, llamadas del primer equipo a futbolistas del talante de Noé Carrillo o Bil Nsongo e incluso alguna racha de malos resultados que pudo sembrar la semilla de la duda. Nada más lejos de la realidad.

El Fabril no dio pie a la inestabilidad, ni tampoco a la duda. Porque cuando llegan circunstancias que pueden complicar las cosas, hay nombres que renacen para sostenerlo todo. Como Mario Nájera. El riojano no solo vuelve a sonreír con la pelota en sus botas, sino que hace disfrutar a un deportivismo que sueña con el ascenso de su filial a Primera Federación.

El ‘7’ blanquiazul ya suma doce dianas (las mismas que Bil) y oposita de forma seria a ser el máximo goleador del Grupo 1 de Segunda Federación en una lista que todavía lidera Joaquín Delgado merced a los catorce tantos que marcó con el Oviedo B en 17 jornadas, antes de marcharse al Barcelona.

Los doce de Nájera no solo le permiten presentar su candidatura a líder impenitente del Fabril, sino que son goles que suman puntos y, por lo tanto, que pueden valer una promoción de categoría. De esos doce, cinco han valido para hacer el primero del filial coruñés, que solo ha saboreado la derrota una vez cuando Nájera ha abierto la lata (2-1 contra la UD Ourense en la jornada 9). A esos cinco hay que sumar el gol contra el Coruxo, que sirvió para iniciar una remontada que terminó culminando Cortés en el tiempo extra (2-1) y el cosechado frente al Bergantiños en un encuentro en el que Enrique salvó un punto sobre la bocina (2-2).

En racha

Mario Nájera alcanzó su máximo exponente como líder el pasado sábado frente al Rayo Cantabria cuando, a falta de Bil, se cargó el equipo a las espaldas una vez más. Abrió la lata y, cuando todo parecía encaminarse hacia el empate final, cabeceó al fondo de la red un buen centro de Mane para devolver al Fabril al liderato. Y también para confirmar que este equipo sigue pagando el abono a las victorias épicas.

El riojano firmó su segundo doblete de la temporada y marcó por tercera jornada consecutiva. Certificó así su mejor racha goleadora del presente curso: cuatro tantos en tres partidos para reafirmar que la responsabilidad no solo no le pesa, sino que le sienta bien. Incluso después de haber pasado un año complicado en su cesión en la UD Logroñés. "Lo primero que hablé con él fue que tenía que esforzarse. Está muy metido y muy comprometido, trabaja muy fuerte y después tiene ese don y esas ganas de marcar goles". Así hablaba Manuel Pablo sobre su jugador después del partido frente al filial racinguista. Y aunque no siempre ocurre, porque el fútbol no tiende a ser justo, ahora el esfuerzo sí tiene su recompensa. Mario Nájera está de vuelta y parece tener un objetivo entre ceja y ceja: llevar al Fabril a Primera Federación