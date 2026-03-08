El Fabril aprovecha el pinchazo del Oviedo Vetusta y recupera el liderato al ritmo de Nájera

Mario Nájera celebra el primero de los dos goles ante el Rayo Cantabria Javier Alborés

El filial deportivista vuelve a ser líder de Segunda Federación al cumplir con sus deberes gracias al bigoleador Mario Nájera y tras el favor de un exblanquiazul, Borja Fernández. La UD Ourense, equipo al que dirige, superó por 3-0 al Oviedo Vetusta en O Couto y permite a los de Abegondo recuperar la primera plaza. Los carbayones se quedan un punto por debajo del Fabril a falta de ocho jornadas para el final.

Manuel Pablo admitía en la previa al partido de este fin de semana ante el Rayo Cantabria que “va a ser difícil volver a ver otra vez a Bil Nsongo con el Fabril“, pero el técnico canario puede respirar tranquilo. Liderato y nuevo pichichi de una tacada. No es que deje de ser una mala noticia no poder contar con tu máxima referencia de ataque en un tramo final de temporada en el que pugnas por ascender, pero el vacío que deja el camerunés ya no es tan profundo gracias al paso al frente de los hombres de segunda línea, en concreto de uno. Mario Nájera marcó su segundo doblete del curso para dar el sexto triunfo consecutivo en Abegondo al filial deportivista y aprovechar la derrota del Oviedo Vetusta.

No fue un partido brillante el de los blanquiazules ante los cántabros. Sin embargo, afinaron la puntería como en pocos días e hicieron dos goles en los pocos disparos a puerta que pusieron a prueba a Laro Gómez.

Al cuarto de hora, el mediapunta, aunque últimamente parta desde banda izquierda para acabar dentro, adelantó al Fabril en el marcador por cuarta vez en este curso. Garrido asistió y Nájera convirtió con pierna izquierda con un tiro cruzado. Dipanda pudo matar el encuentro con el 1-0, pero no estuvo acertado. El conjunto montañés encontró la igualada con un gol de penalti que, pese a ser en el primer acto, a punto estuvo de ser definitivo. Sin la finura de otros días para derribar al bloque bajo en el que se refugiaron los contrarios, el riojano, con fe y alma de ‘killer’, cabeceó el centro de Mané y dejó los tres puntos en casa sobre el tiempo de añadido.

“La naturaleza de muchos de ellos les lleva a no pisar esas zonas. Nájera sí tiene ese don y las ganas de marcar goles. Eso es todo lo que le pedimos a los demás“, indicó Manuel Pablo al finalizar el choque. El riojano tiene la condición innata de llegar al área y la conjuga con la gran facilidad que tiene para anotar.

Es diestro, pero no le importa que el esférico le caiga a la pierna menos dominante o a la testa. Cumple con todos los registros, algo que le ha permitido dar caza a Bil Nsongo para compartir con él la etiqueta de máximo artillero, ambos con doce dianas. La responsabilidad del gol queda a buen recaudo en el equipo líder pese a la ausencia del camerunés, con el ‘7’ cargándose el equipo a su espalda.