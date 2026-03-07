Mi cuenta

Cantera

Sigue en directo el Fabril-Rayo Cantabria

El filial deportivista, con la primera posición en el punto de mira, recibe en Abegondo a un rival que lucha por dejar atrás la zona caliente

Esther Durán
07/03/2026 16:51

La temporada entra en su recta final y el Fabril pelea por el primer puesto de la clasificación del Grupo 1 de Segunda RFEF. Para lograrlo, no podrá fallar para tratar de adelantar a un Oviedo Vetusta con dos puntos de ventaja. Mientras, el Rayo Cantabria, rival que hoy buscará reducir la velocidad del filial deportivista, lucha por dejar atrás la cola de la carrera. 

Fabi y Nájera en un lance del juego en el encuentro entre Numancia y Fabril

La previa | Abegondo retoma la pugna entre Fabril y Rayo Cantabria

