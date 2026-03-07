Sigue en directo el Fabril-Rayo Cantabria

La temporada entra en su recta final y el Fabril pelea por el primer puesto de la clasificación del Grupo 1 de Segunda RFEF. Para lograrlo, no podrá fallar para tratar de adelantar a un Oviedo Vetusta con dos puntos de ventaja. Mientras, el Rayo Cantabria, rival que hoy buscará reducir la velocidad del filial deportivista, lucha por dejar atrás la cola de la carrera.

