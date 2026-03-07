Manuel Pablo sobre Mario Nájera: "Sabía de su calidad, pero tenía que dar un paso hacia delante en esfuerzo"

Manuel Pablo en el partido ante el Rayo Cantabria Javier Alborés

Manuel Pablo, técnico del Fabril, valoró la agónica victoria por 2-1 ante el Rayo Cantabria. El preparador herculino reconoció no haber estado de todo "finos" y bromeó con una épica que empieza a ser costumbre.

Valoración. “Triunfo sufrido como todos últimamente. Sabíamos que venía un equipo que compite bien y que tiene buenos jugadores. Ellos también han tenido sus situaciones y a nosotros nos ha costado”.

Igualdad. “Ellos también tienen calidad arriba y han jugado bien. Hemos tenido un poco más de balón nosotros y después del gol tuvimos otras oportunidades, como la de Dipanda. Teníamos las líneas muy alejadas para salir con el balón jugado y nos ha costado. La acción del penalti es un poco rara… Pero bueno, la han metido y a partir de ahí lo mismo. Nos ha faltado ser más constantes. Ha habido muchas llegadas claras, pero no cargamos bien el área. Nájera siempre está ahí para hacer gol y lo ha conseguido”.

Bloque bajo. “Es difícil encontrar espacios. Hemos mantenido un ritmo alto para intentar decantar los partidos hacia nuestro lado y que aparezcan huecos, pero no hemos estado finos. Cuando se te cierran mucho al final tienes que cargar por fuera. Hemos encontrado el uno para uno. Ahí nos falta un poco de creer y meter gente en el área. Aunque lo intentamos y repetimos, la naturaleza de muchos de ellos les lleva a no pisar esas zonas. Hay que insistir en llegar a zonas de remate en esos centros”.

Celebración. “Se ve que el grupo está muy unido y concienciado. Quieren estar ahí arriba. Yo lo celebré con más tranquilidad porque ya van varias victorias en el último minuto. Nos estamos acostumbrando (ríe). Estoy alegre porque están trabajando muy bien y se nota”.

Mario Nájera. “Lo primero que hablé con él fue que tenía que esforzarse. Ya sabía toda la calidad que tiene, lo tuve en edad juvenil, pero tenía que dar un paso hacia delante en esfuerzo. Está muy metido y muy comprometido. Trabaja muy fuerte. Es el primero en iniciar las presiones, va y vuelve… y después tiene ese don y esas ganas de marcar goles. Sus controles siempre son orientados hacia portería y para golpear, también tuvo varias en la primera mitad. Eso es todo lo que le pedimos a los demás. Esas ganas de hacer goles. Pero lo que no dejamos es que no estén comprometidos y que no se esfuercen”.

Bil Nsongo. “Todo el grupo está muy contento por él. Es un chaval que se deja querer mucho. Son ellos mismos quienes con su trabajo diario y compromiso en los partidos se lo ganan. Es por lo que entrenamos. No bajamos el ritmo en los entrenamientos. Alguno se queja, pero para mí es la clave de estar ahí y ser constantes. Mantener un ritmo alto, estar todos muy metidos para que luego el fin de semana se vea reflejado“.

Llamada a Borja Fernández. “Hace tiempo que no hablo con él, la verdad. Esperamos que nos puedan echar una mano porque están haciendo una gran temporada. Es verdad que el Oviedo está muy fuerte, pero a ver... Está compitiendo muy bien el UD Ourense“.