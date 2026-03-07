La previa | Abegondo retoma la pugna entre Fabril y Rayo Cantabria

Fabi y Nájera en un lance del juego en el encuentro entre Numancia y Fabril Quintana

Ya no hay margen de error. Ni para unos, ni para otros. La Segunda Federación entra en la curva final y, en el horizonte, ya empieza a asomar la meta. El Fabril pelea por ser el primero en entrar en ella, aunque para lograrlo deba adelantar a un Oviedo Vetusta que le aventaja dos puntos. Mientras, el Rayo Cantabria, rival que hoy buscará reducir la velocidad del filial deportivista, lucha por dejar atrás la cola de la carrera.

A las 17.00 horas, sobre el Campo Arsenio Iglesias, las fuerzas se igualarán y de poco valdrán los puestos que cada uno ocupa en la clasificación del Grupo 1. Así lo dictaminan los encuentros más recientes entre los filiales del Deportivo y del Racing de Santander. Sin ir más lejos, el envite de la primera vuelta se convirtió en un toma y daca que reflejó a la perfección una de las mayores virtudes de ambos conjuntos: la producción ofensiva. El envite se saldó con victoria blanquiazul (2-3) merced a un hat-trick de Bil, aunque el Fabril tuvo que esperar hasta el minuto 90+8 para celebrar el gol de la victoria desde el punto de penalti.

Manuel Pablo lo tiene claro, el partido estará marcado por la competitividad, tal y como ocurrió en los anteriores: “De los últimos cinco partidos ha ganado tres y ha empatado dos. Es un equipo que, ofensivamente, tiene muchos jugadores de calidad, lleva solo dos goles menos que nosotros. Ya vimos en los partidos del año pasado también que son muy disputados. Esperamos que vengan a competir aquí”.

El conjunto cántabro destaca por su parcela ofensiva. De hecho, es el cuarto equipo con más dianas a favor con 39, solo por detrás del Oviedo B (43), Fabril (41) y Valladolid B (41). No obstante, los números de la defensa son los encargados de explicar que su objetivo de cara a final de temporada sea salvar la categoría: 33 tantos encajados en 25 partidos, muy lejos de los 16 recibidos por el filial deportivista.

Y si la meta del equipo B del Racing es la permanencia, la del Deportivo es el ascenso. Porque aunque Manuel Pablo abogue por la prudencia a la hora de pensar en Primera Federación, en las cabezas de los jugadores retumba día sí y día también la posibilidad de que eso ocurra, algo que el propio técnico ha desvelado: “En el vestuario se habla desde hace tiempo de esa posibilidad de ser campeones. Yo, lógicamente, estoy tranquilo, no quiero tampoco que se lleven grandes decepciones. A todos nos gusta estar ahí arriba, sé que estamos en buena disposición, que incluso podemos entrar a través de un playoff”.

Baja continuada

Hubo un jugador que, en la rueda de prensa previa al choque frente al Rayo Cantabria, atrajo todos los focos: Bil Nsongo. Y no es para menos. El camerunés no solo ha llamado a la puerta de Antonio Hidalgo, sino que la ha cruzado en un viaje que parece de no retorno. El delantero, todavía con ficha del Fabril, apunta a quedarse en dinámica del primer equipo merced a sus buenos minutos en Segunda División.

Sin ir más lejos, Manuel Pablo confesó la improbabilidad de que vuelva a competir con el filial blanquiazul: “Está haciendo las cosas bien, se ha ganado esas oportunidades y va a ser difícil que lo volvamos a ver con el Fabril, pero nos alegramos por él y nos alegramos por ese gol que metió. Es un chaval muy noble y esperamos que siga ayudando al primer equipo”.

Sin Bil, el conjunto fabrilista pierde nada más y nada menos que a su máximo goleador. Sin embargo, ya son varios los jugadores que han levantado la mano cuando el camerunés ha estado ausente. Entre ellos, Mario Nájera. El atacante riojano ya atesora diez dianas en su casillero, a solo dos de igualar las doce de Bil.

Otros como Domínguez (4), Fabi (3), Noé (2) o Garrido (2) ya han demostrado que no se arrugan a la hora de asumir galones en la parcela ofensiva. Y quizás sea ese empuje colectivo el que permita al Fabril soñar con estar en Primera Federación en el próximo curso. Aunque primero, para mantener vivo ese sueño, todo pasa por ganar esta tarde al Rayo Cantabria.