El Fabril responde al Racing un año después de los supuestos insultos de Diego Fuentes a Mané

El Fabril, muestra la camiseta de Mané, tras ganar al Rayo Cantabria RCD

El Fabril ganó sobre la bocina al Rayo Cantabria (2-1) gracias a un tanto de Mario Nájera. Más allá de la alegría del filial por imponerse ante el cuadro cántabro también hubo espacio para que los pupilos de Manuel Pablo mandasen un recado al Racing de Santander. Posaron a la conclusión del partido mostrando una camiseta de Mané, una imagen como respuesta, no solo al primer equipo del Racing, sino también a un desagradable episodio vivido por el jugador blanquiazul y en el que se vio involucrado el futbolista Diego Fuentes, ahora en las filas del Racing y entonces en su filial. Pongámonos en antecedentes.

Varios jugadores, tras el triunfo el pasado mes de enero en Riazor (0-1), posaron sobre el campo de Riazor mostrando una camiseta de Diego Fuentes. Una imagen provocadora a la que los futbolistas del filial blanquiazul dieron respuesta este sábado mostrando la elástica de Mané. ¿Qué pasó exactamente hace casi un año? El Fabril denunciaba en marzo de 2025 insultos racistas a Mané en el Fabril-Rayo Cantabria (0-1).

Foto del Racing en Riazor con la camiseta de Diego Fuentes @realracingclub

El acta de Alonso Luiña, árbitro de la contienda, recogía que el fabrilista Alioune Mane fue objeto de insultos racistas por parte de un jugador visitante durante la tangana del descuento. Como consecuencia, el senegalés sufrió un cuadro de ansiedad aguda.

“Una vez finalizado el encuentro, un miembro del cuerpo técnico del Fabril que realizaba las funciones de entrenador de porteros —David Vidal— , se acerca al lugar en el que me encontraba y me comunica que, durante la confrontación entre jugadores de ambos equipos, se produjo un incidente de índole racista”, inicia el colegiado, que señala que ni él ni sus asistentes escucharon nada entre el tumulto.

Por ello, el colegiado realizó una reunión posterior con miembros de ambos equipos en la que el entrenador de porteros del Fabril le comunicó que “un jugador del Rayo Cantabria se dirigió” a Mane “empleando expresiones como ‘eres un mono de mierda’”. Asimismo, el médico Manuel Astray le notificó que el extremo sufría un “cuadro de ansiedad agudo fruto del incidente racista” y que iba a ser trasladado al hospital algo que finalmente no fue necesario. Por último, recoge que el delegado del Fabril —Antonio Garda— identificó al jugador visitante Diego Fuentes “como autor del incidente”.

Cruce de comunicados

El Deportivo realizó un comunicado mostrando su apoyo al jugador y posteriormente respondió el Racing negando las acusaciones vertidas por el jugador. Un episodio muy desagradable, que casi un año después el Racing volvía a traer a escena con su controvertida foto en Riazor y al que el Fabril, después de imponerse ante su filial, respondió.