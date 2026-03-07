El Fabril monta otro show en el añadido (2-1)

Mario Nájera celebra su gol ante el Rayo Cantabria Javier Alborés

El Fabril se llevó los tres puntos contra el Rayo Cantabria de la forma más heroica posible, la misma con la que también logró tumbar al Rayo Cantabria en el partido de ida. Mario Nájera cogió el testigo de Bil Nsongo como hombre gol y adelantó a los blanquiazules al cuarto de hora. Diego Díaz devolvió la igualada al marcador con un penalti que deja como mínimo lugar a discrepancias, pero cuando parecía que el ascenso se le podía poner a más de un partido de distancia a los de Manuel Pablo, Nájera cabeceó un centro de Mané para dar los tres puntos a los herculinos en el tiempo de añadido.

Adentrados ya en el tramo decisivo de competición, el Fabril encaraba una jornada marcada por las urgencias y los distintos pesos que arrastran todos los equipos a estas alturas del curso.

El empate sobre la bocina ante el Bergantiños en As Eiroas dejó una sensación agridulce por salvar un punto tan inesperado como insuficiente. De esos que obligan a reaccionar rápido para no perder comba en la pelea contra el Oviedo Vetusta por el ascenso.

En Abegondo esperaba enfrente un rival en buena dinámica, con tres victorias y un empate en el último mes, pero con necesidades muy diferentes. Un partido condicionado por dos presiones que poco tenían que ver entre sí.

La previa | Abegondo retoma la pugna entre Fabril y Rayo Cantabria Más información

El respeto de unos a otros introdujo unos diez primeros minutos pausados y de tanteo. Nadie asumía riesgos y tampoco conseguía llevar a su equipo hacia el plan de partido preestablecido. Pablo Cortés, el primero en intentar una jugada individual sobre el verde, trazó la diagonal en conducción y se plantó con facilidades en la media luna, pero colocó el cuerpo demasiado hacia atrás para golpear y el balón se marchó muy por encima del larguero. La acción quedó en nada, pero fue el primer indicio de la fragilidad cántabra.

En un filial que ostenta números en ataque de playoff —es el cuarto equipo más anotador del Grupo 1 de Segunda Federación— el debe que le hacía situarse tan solo un punto por encima de los puestos de descenso antes del comienzo de la jornada, es su poca garra e intensidad sin balón.

Si en el fútbol actual no corres, sufres. Y si concedes, pierdes. Dos condiciones innegociables, y más ante un rival como el de Manuel Pablo que en el primer tiro a portería que hace te pone con desventaja en el marcador al cuarto de hora.

Jaime Garrido se activó antes que ninguno para hacer suyo el segundo balón y campó a sus anchas hasta levantar la cabeza y encontrar a un Mario Nájera con muchas ganas de mandar tras la ausencia de Bil Nsongo. El riojano chutó con su pierna menos dominante y batió a Laro Gómez para hacer el 1-0, su undécima diana del curso.

Manuel Pablo sobre Bil Nsongo: "Va a ser difícil que lo volvamos a ver con el Fabril" Más información

El Fabril se puso por delante sin poner el pie en el acelerador. A los equipos de cantera se les presupone una calidad individual que, con nada que perder, puso en escena el Rayo Cantabria. Mascaró, el jugador más amenazante de los de Ezequiel Loza, avisó a los de Abegondo desde una posición de poco ángulo. Ríos intervino en esa y en la siguiente. Esta vez en respuesta a Diego Díaz, que buscó la cepa del palo desde la frontal tras dejar por el camino a dos zagueros.

Pudieron poner más tierra de por medio los locales. Noé Carrillo se coló entre los muchos metros sin vigilancia entre los dos centrales y envió el pase de la muerte a Dipanda, que perdonó el crimen. El caso pudo quedar ahí, pero minutos después el Fabril pasó a ser la víctima.

Mascaró cayó dentro del área tras un contacto con Mané que a interpretación del colegiado Hugo Alonso debía castigarse como pena máxima. Ríos adivinó el lado, pero Diego Díaz lo lanzó a la perfección, lejos del radio de acción del guardameta. 1-1.

Salió con otra energía el Fabril tras el paso por los vestuarios. Embotelló a los visitantes cerca de su portería y la sensación de agobio empezaba a florecer entre los de camiseta de color dorado.

Dipanda y Noé Carillo, a falta de espacio para encontrar el último pase definitivo, optaron por probar a Laro desde la media distancia, pero sin premio. Es difícil dañar a un bloque bajo sin jugadores capaces de desequilibrar en espacios reducidos. Manuel Pablo movió sus primeras fichas y dio entrada a Iker Vidal para adelantar la posición de Mané y a Domínguez, un punta de perfil más asociativo que Dipanda.

Sigue en directo el Fabril-Rayo Cantabria Más información

Una idea a la que dio continuidad el técnico canario en la siguiente ventana de sustituciones con los ingresos de Dani Estévez y Héctor Areosa al campo.

Quedaban quince minutos para que los más menuditos sacasen rédito para el colectivo de su calidad técnica. Mané explotó por primera vez su velocidad y asistió a un Estévez que lo probó de lejos. Laro, en una de sus pocas intervenciones, sacó la mano arriba y envió a saque de esquina.

El Rayo Cantabria ganaba metros y alejaba el balón de sus inmediaciones. Cuando parecía que ya estaba todo decidido, el Fabril volvió a provocar el éxtasis sobre las gradas del Arsenio Iglesias en el tiempo de añadido. Mané centró y Nájera, omnipresente, cabeceó al fondo de las mallas. 2-1 en el último suspiro, otra vez sobre la bocina, algo que empieza a convertirse en ritual.

El Fabril vuelve a colocarse líder y le pasa la patata caliente a un Oviedo Vetusta que visita O Couto este domingo a las 17.00 horas para enfrentarse al UD Ourense.