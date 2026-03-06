Mauro Valeiro entra en la lista de España sub-17 y se perderá la Copa del Rey Juvenil

Mauro Valeiro, durante el partido entre España sub-17 y Alemania en el Torneo Internacional del Algarve @RFEF

Llega la hora de la verdad para la selección española sub-17. El combinado nacional se juega su presencia en la fase final del Europeo de la categoría. Y en las mismas fechas, también llega la hora de la verdad para un Deportivo que busca alzar la Copa del Rey Juvenil y que ve cómo la convocatoria internacional se lleva a uno de sus jugadores más determinantes: Mauro Valeiro.

El nombre del futbolista blanquiazul aparece en la lista de 20 jugadores confeccionada por Sergio García y no podrá estar en la Final Four copera, que se celebrará en el Anxo Carro. La concentración de España sub-17 arrancará el martes 10 de marzo en la Ciudad del Fútbol y trabajarán en Las Rozas antes de viajar, el viernes 13, a Irlanda del Norte. Ya allí, el equipo nacional disputará el primer partido el domingo 15.

De esta forma, Valeiro se perdería la semifinal ante el Barcelona que tendrá lugar el jueves 12 a las 18.30 horas salvo que la Real Federación Española de Fútbol lo libere hasta el viernes 14, día en el que viajan. Aunque es una opción que, por lo pronto, no se considera viable. De clasificarse, el Deportivo mantendría la baja de peso para la final, en la que estarán esperando desde el miércoles 11 Celta o Betis.

El Deportivo no es el único afectado por la convocatoria de la selección española sub-17. Sergio García, seleccionador, también ha incluido en la lista a cinco jugadores del Barcelona, aunque no todos forman parte de la plantilla del Juvenil A:

Raúl Expósito : El defensor alterna entre el A y el B. Con el primer equipo juvenil ha disputado siete partidos en la presente temporada, seis de ellos como titular; con el B, ha jugado once, los once partiendo desde el inicio.

: El defensor alterna entre el A y el B. Con el primer equipo juvenil ha disputado siete partidos en la presente temporada, seis de ellos como titular; con el B, ha jugado once, los once partiendo desde el inicio. Sergi Mayans : Fijo en la zaja del Juvenil B. Pol Planas, técnico del conjunto catalán, no tendrá que lamentar su baja, pues en el presente curso, todavía no ha disputado ningún minuto a sus órdenes.

: Fijo en la zaja del Juvenil B. Pol Planas, técnico del conjunto catalán, no tendrá que lamentar su baja, pues en el presente curso, todavía no ha disputado ningún minuto a sus órdenes. Jordi Pesquer : Otra citación que no afecta de forma directa al rival del Deportivo, pues su dinámica en el primer equipo juvenil se reduce a tres encuentros.

: Otra citación que no afecta de forma directa al rival del Deportivo, pues su dinámica en el primer equipo juvenil se reduce a tres encuentros. Ebrima Tunkara : El jugador de la lista de España sub-20 con más participación en el Juvenil A. Suma 16 partidos, diez de ellos como titular, en los que ha marcado seis goles.

: El jugador de la lista de España sub-20 con más participación en el Juvenil A. Suma 16 partidos, diez de ellos como titular, en los que ha marcado seis goles. Roberto Tomás: Otra de las bajas que sí afectan al Barcelona de cara a la semifinal copera contra el Dépor. Ha disputado trece encuentros y suma dos dianas con el Juvenil A.

La semifinal que no se verá afectada de ninguna forma será la disputada entre Celta y Betis. Ningún futbolista del conjunto celeste, ni del verdiblanco, recibió la llamada de la selección española sub-17.