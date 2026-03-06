Manuel Pablo sobre Bil Nsongo: "Va a ser difícil que lo volvamos a ver con el Fabril"
El técnico del filial deportivista reconoce que "en el vestuario se habla desde hace tiempo de la posibilidad de ser campeones"
Vuelve el Rayo Cantabria a Abegondo en un envite que siempre está caracterizado por la tensión. No obstante, Manuel Pablo reconoció en la rueda de prensa previa al duelo ante el filial del Racing de Santander que no se espera un "partido bronco". Jornada liguera aparte, hubo un jugador que atrajo todos los focos: Bil Nsongo. Sobre el delantero camerunés, el técnico grancanario aclaró que "va a ser difícil" que continúe apareciendo en el Fabril.
Partido ante el Rayo Cantabria. “En los últimos cinco partidos ha ganado tres y ha empatado dos. Es un equipo que, ofensivamente, tiene muchos jugadores de calidad, lleva solo dos goles menos que nosotros. La diferencia es, a lo mejor, en defensa. Ahí sí que es verdad que encaja muchos goles. Ya vimos en los partidos del año pasado también que son muy disputados. Esperamos eso, que vengan a competir aquí. Están en la misma línea que nosotros, también tienen jugadores que están alternando con el primer equipo en alguna situación. Vamos a ver con quiénes vienen".
Partidos de tensión, incluso extradeportiva. “Todos queremos competir. Cada uno busca sus armas y nosotros también vamos mucho a las disputas porque nos gusta la presión alta. Cuando vas siempre a un ritmo alto, puede haber muchas disputas, hay golpes, pero no espero un partido bronco, espero un partido competido”.
Bil con el primer equipo. “Está haciendo las cosas bien, se ha ganado esas oportunidades y va a ser difícil que lo volvamos a ver con el Fabril, pero nos alegramos por él y nos alegramos por ese gol que metió. Es un chaval muy noble y que esperamos que siga ayudando al primer equipo”.
Felices por Bil. “Lo ves tan grande... Pero la realidad es que es muy manso. De hecho, le golpean mucho y es un jugador que aguanta bastante, no se encara casi nunca con los rivales y recibe bastante, incluso en los entrenamientos. Él se centra en lo que tiene que hacer, en mejorar. Estamos contentos con él”.
Objetivo del ascenso. “En el vestuario se habla desde hace tiempo de esa posibilidad de ser campeones. Yo, lógicamente, estoy tranquilo, no quiero tampoco que se lleven grandes decepciones. Intento siempre competir, pero también dando oportunidades a jugadores y viendo un poco más allá que ellos. Lógicamente, a todos nos gusta estar ahí arriba, sé que estamos en buena disposición, que incluso podemos entrar a través de un playoff, por lo tanto no quiero que sea una decepción si a lo mejor no conseguimos ese primer puesto. Me centro en lo de siempre, en mejorar, en mejorar en el juego, la creación de oportunidades, en no cometer errores que nos cuesten goles. En ese intento de mejoras estaremos más cerca de conseguir a lo mejor ese objetivo”.
Posibilidad de ascender como condicionante a la hora de hacer alineaciones. “Sí, intento medir un poco todas esas situaciones. Estamos en formación, todos entrenan a un buen nivel y entonces intento dar en algún momento oportunidades a toda esa gente que no está jugando tanto porque creo que se la gana en el día a día con su rendimiento. Después hay situaciones donde a lo mejor hay mucha acumulación de jugadores en un puesto y es más difícil, pero sí que siempre intento mirar que no se quede nadie atrás en ese sentido”.
Bil, ejemplo de jugador extranjero que se adapta a la cantera. “El año pasado nosotros llegamos a mediados de temporada y nos encontramos con un jugador que empezó a ser titular, con unas grandes condiciones. A partir de ahí intentamos dar crecimiento. Creíamos que tenía unas buenas condiciones, incluso el año pasado, es verdad que estaba Kevin en ese puesto y tenía que hacer esa competencia con él, pero sí que creíamos, siempre lo he dicho, creíamos mucho en él y él creyó mucho en nosotros e hizo un gran esfuerzo. Cuando lo vimos en pretemporada, vimos que había crecido mucho en todas las facetas y que nos iba a dar mucho este año. A partir de ahí es un jugador que tiene muchas ganas de dar todo lo que tiene, de seguir creciendo y creo que eso nos mejora a todos en ese sentido”.
Trabajo con Bil a nivel técnico-táctico. “El año pasado la comunicación era más difícil con él, me acuerdo que al principio querías explicarle algunas situaciones y me decían ‘no le expliques tantas cosas que igual no las entiende'. Ha mejorado mucho en el idioma, ya entiende todo y, a partir de ahí, se ha adaptado también a lo que nosotros creemos que necesitamos de él. Físicamente ya es un portento por sí solo, pero bueno, ni nosotros dejamos ni él deja de trabajar para crecer. Aunque tiene sus condiciones, nosotros le decimos que esté siempre pendiente de cuando llegamos ya a situaciones cercanas al área, que a lo mejor no venga tanto al apoyo, que esté más pendiente de situaciones de área. Es un jugador que te mejora jugadas cuando estamos lejos de portería porque tiene buen concepto del fútbol y a partir de ahí podemos progresar porque también aguanta mucho el balón. En lo que más le insistíamos un poco es en esos movimientos cercanos al área, esas situaciones siempre las hemos trabajado con él”.