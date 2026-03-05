Mi cuenta

Ya a la venta las entradas para la Final Four de la Copa del Rey Juvenil que se disputará en el Anxo Carro

El Deportivo se medirá al Barcelona el jueves 12 de marzo a las 18.30 horas

Bea Arrizado
Bea Arrizado
05/03/2026 16:27
Lucas Castro en el los cuartos de final de Copa del Rey Juvenil ante el TenerifeLucas Castro en el los cuartos de final de Copa del Rey Juvenil ante el Tenerife
Lucas Castro en el los cuartos de final de Copa del Rey Juvenil ante el Tenerife
@benicazorlaph
La Final Four de la Copa del Rey Juvenil ya calienta motores. La cuenta atrás ha arrancado desde la tarde de este jueves, en la que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha puesto a la venta las entradas para el evento copero. El Anxo Carro (Lugo) será el escenario que verá a uno de los cuatro aspirantes levantar el título.

Allí estará el Deportivo comandado por Miguel Figueira. Aunque los encargados de dar el pistoletazo de salida a la final a cuatro serán otros: Celta y Betis jugarán la primera semifinal el próximo miércoles 11 de marzo a las 18.30 horas.

Un día más tarde, a la misma hora, el Juvenil A blanquiazul se medirá al Barcelona por un puesto en la final, esa que se disputará el domingo 15 de marzo a las 11.45 horas.

Las entradas se venderán únicamente online a través de tickets.rfef.es con un máximo de seis localidades por cada compra. Los precios, sin gastos de gestión incluidos, son los siguientes:

  • Entrada para semifinales: 5 euros.
  • Entrada para la final: 10 euros.
  • Abono: 18 euros.
