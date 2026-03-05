El Fabril se atranca en el barro de los campos de Segunda Federación

Mane en el encuentro ante el Bergantiños disputado en As Eiroas, campo de césped artificial Raúl López

Hay equipos que lejos de casa encuentran un ambiente hostil en el que venirse arriba y competir mejor que bajo su techo; equipos capaces de abrazar la incomodidad de la grada visitante y de un estadio desconocido para crecerse. Sin embargo, el Fabril ha seguido el camino contrario, sobre todo con el inicio del nuevo año. El filial deportivista ha convertido la Ciudad Deportiva de Abegondo en su refugio, en un búnker que pocos rivales han sido capaces de saquear.

En 2026, el conjunto dirigido por Manuel Pablo apenas ha cedido cuatro veces. Todavía no sabe lo que es perder, pero sí quedarse con las ganas de sumar de tres. Cuatro empates, los cuatro, en partidos a domicilio; cuatro salidas, cuatro partidos en los que el equipo blanquiazul se quedó a medio camino: Langreo (0-0), Oviedo B (1-1), Marino de Luanco (0-0) y Bergantiños (2-2). Sin embargo, todas aquellas jornadas que se disputaron en terreno blanquiazul desde que los jugadores del Fabril se comieron las uvas acabaron con victoria deportivista.

No es casualidad. De hecho, una de las principales razones reside en la identidad de la escuadra coruñesa. Esa en la que tanto insiste el técnico grancanario y que ha dotado al filial de una fiabilidad a la altura de pocos. La propuesta es clara: tener la pelota y domarla con criterio, dominar a través de la posesión y convertir ese poder en un alto volumen de ocasiones. Con sus pros y sus contras.

Así es el calendario para Fabril y Oviedo Vetusta con el ascenso directo como premio final Más información

Así se ha convertido en habitual una preocupación de Manuel Pablo. El estado de los céspedes es uno de los temas recurrentes en sus ruedas de prensa siempre que el Fabril afronta un duelo lejos de Abegondo. Sin ir más lejos, hace poco menos de dos semanas, el estratega isleño mostraba su intranquilidad por el campo que se iban a encontrar en su visita al Marino de Luanco: "Tienen jugadores veteranos, jugadores con calidad, pero me preocupa mucho más el terreno de juego. Va a ser complicado darle continuidad al balón". Dicho y hecho. El Fabril se topó con un verde que tiraba más hacia el marrón que imposibilitó su juego predilecto.

Hogar dulce hogar

Terrenos de juego irregulares y superficies castigadas por el invierno en las que el balón no corre con la fluidez necesaria. Son esos los escenarios en los que el plan fabrilista se resiste. Abegondo, que siempre se acerca más a una alfombra que a un césped, invita a que el fútbol del filial coruñés se despliegue con mayor facilidad.

Triunfos ante Coruxo (2-1), Sámano (1-0), Sarriana (2-1) y Numancia (2-1) para certificar el buen hacer de los blanquiazules sobre el tapete del Campo Arsenio Iglesias. En él, las combinaciones suelen aparecer con mayor naturalidad y los automatismos trabajados durante la semana encuentran una mayor continuidad. Al igual que el talento de jugadores acostumbrados a tener el esférico pegado a sus botas como Nájera, Enrique o Dani Estévez, entre tantos otros.

En Abegondo, el Fabril puede ser exactamente el equipo que quiere ser. Al menos sin que el rival encuentre en el factor campo un aliado para equilibrar el buen pie de los blanquiazules.

Ahora bien, así es la Segunda Federación. El ascenso, ese premio al que aspira el conjunto herculino, también se construye en esa adaptación. El feudo del filial deportivista es ese lugar donde el equipo comandado por Manuel Pablo reafirma jornada tras jornada su identidad. Mientras, los campos de sus rivales ya son el laboratorio en el que la escuadra coruñesa aprende a sobrevivir cuando no todo viene rodado. Y lo cierto es que la clasificación refleja que ese instinto de supervivencia tampoco es algo con lo que el Fabril se sienta incómodo del todo.