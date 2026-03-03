Michi Apóstol tendrá que pasar por quirófano

Michi Apóstol celebra su gol en Copa de la Reina RCDEPORTIVO

Las lesiones de clavícula se han cebado con el Deportivo. Primero Millene y ahora Michi Apóstol. Tal y como ha informado la entidad coruñesa, la delantera blanquiazul ha sufrido una fractura de clavícula que le obligará a pasar por quirófano.

La lesión se ha dado durante el parón internacional. Michi Apóstol, concentrada con la selección venezolana, sufrió la fractura en el transcurso de un entrenamiento. Según el parte médico del club, la canterana ya está de vuelta en A Coruña y será intervenida en los próximos días.

En el parte médico no se informa sobre el tiempo de baja. No obstante, la lesión de Millene sirve como referencia. Tras ser operada a principios de febrero, el club blanquiazul detalló en un comunicado que su periodo lejos de los terrenos de juego no sería inferior a las catorce semanas.

El filial herculino pierde así a una de sus referencias ofensivas. En la presente temporada, igual que en la anterior, la venezolana alternaba convocatorias con el B y con el primer equipo. Sin embargo, su protagonismo a las órdenes de Fran Alonso durante el presente curso se vio reducido a 64 minutos.