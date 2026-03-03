Así es el calendario para Fabril y Oviedo Vetusta con el ascenso directo como premio final

Jugadores del Fabril celebran uno de los goles ante el Numancia Quintana

Nervios, presión y ansia. Pero también ilusión y ganas. La temporada entra ya en la curva definitiva y el Grupo 1 de Segunda Federación se ha convertido en un pulso sostenido entre Fabril y Oviedo Vetusta. Dos filiales que han comprado la mayoría de papeletas para jugar en Primera Federación la próxima campaña. El ascenso directo, un premio reservado de forma única para el campeón, se dirime entre blanquiazules y azulones.

Aunque una categoría tan apretada como lo es Segunda Federación no permita, a nueve partidos de llegar a su fin, olvidarse de los otros aspirantes. La Gimnástica Segoviana se niega a tirar la toalla en la procura de la promoción directa. A las puertas de la jornada 26, el equipo castellanoleonés es tercero, a siete puntos del Fabril y a nueve del líder, el Oviedo Vetusta, aunque con un encuentro menos que ambos. Le sigue de cerca un Coruxo que se aferra a los playoffs merced a 41 puntos y cierra los puestos marcados en verde el Salamanca, con 40.

Todavía es pronto para saber lo que puede pasar cuando los focos se apaguen y el telón se baje. Lo que sí está claro es que solo uno llegará a Primera Federación por la vía rápida, mientras que otros cuatro tendrán que subirse al cuadrilátero para pelear con equipos de otros grupos. Ese camino fue el que cogió el filial deportivista en la campaña pasada y, aunque se quedó plantado en el primer desvío al caer ante la UCAM Murcia, llegar a esas semifinales supuso un éxito. Y más aún cuando el objetivo inicial era el de la permanencia.

Ahora, el presente ejercicio entra en un momento en que los puntos toman más importancia que nunca. Pero también la gestión del vértigo. Sobre todo para Fabril y Oviedo Vetusta, dos escuadras que viven en una batalla continua por ser líder. El filial del Deportivo asaltó el primer puesto en quince de las 25 jornadas disputadas. O lo que es lo mismo, ha liderado la clasificación el 60% del tiempo. Mientras, su principal rival ha estado en lo más alto en cinco fechas: el 20%.

La igualdad está servida. Con solo dos puntos de diferencia entre uno y otro, cualquier detalle puede ser el encargado de decantar la balanza. Sus casilleros solo reflejan tres derrotas como prueba de la fiabilidad de ambos equipos. Los dos, siempre sujetos a las necesidades del primer equipo, han tenido que sortear dificultades. En el caso del conjunto coruñés, no solo han aparecido lesiones en jugadores de peso como la de Damián Canedo, sino también llamadas de Antonio Hidalgo para reclamar los servicios de su máximo goleador, Bil Nsongo.

Un competidor sorpresa

Ya no llama la atención ver al Oviedo Vetusta codearse con los puestos altos del Grupo 1, aunque en su momento sí lo hizo. No por la composición de su plantilla, sino por la mera condición de recién ascendido. Desde el inicio de curso, emergió con fuerza la figura de Joaquín Delgado. Con tanta que, pasada la jornada 18, el Barcelona se hizo con sus servicios. Y aun perdiéndose siete partidos en el Grupo 1, el delantero de Utrera se mantiene como el máximo artillero merced a 14 dianas.

Pero al filial carbayón parece haberle importado bien poco el perder a su referencia ofensiva. La escuadra entrenada por Roberto Aguirre ha tenido la capacidad de no ceder, mantener su producción y seguir en lo más alto sin Joaquín Delgado.

Calendario de altos y bajos

Las jornadas que restan ya no son una simple sucesión de rivales. El contexto se vuelve complejo al mirar al horizonte y visualizar el premio del ascenso directo. Fabril y Vetusta se medirán a conjuntos con objetivos distintos: algunos pelean por mantener la categoría; otros, por asegurar un puesto de playoff. Incluso algunos, como la Gimnástica Segoviana, luchan por colarse en ese cuadrilátero en el que, por ahora, están subidos los filiales del Deportivo y del Oviedo.

Juegan los blanquiazules con el factor Abegondo a su favor. De los nueve encuentros que quedan por disputarse, cinco los jugará bajo el calor de su afición. El más cercano será ante el Rayo Cantabria (12º), uno de esos conjuntos que se ven ahogados por la zona marcada en rojo y que necesitan sumar para tomar aire. Será ese el primer escollo para un Fabril que, un fin de semana más tarde, visitará a la Gimnástica Segoviana (3º), en el que se antoja como el duelo más directo para la escuadra herculina.

Lealtad Villaviciosa (16º) y Atlético Astorga (11º) pasarán por el Campo Arsenio Iglesias de forma consecutiva. El primero, para intentar obrar el milagro y salvar la categoría; el segundo, para certificar la permanencia. Tiene el Burgos B (17º), rival del Fabril en la jornada 30 en tierras castellanoleonesas, el mismo objetivo que el Lealtad Villaviciosa y, tras esa visita, el filial deportivista asumirá dos partidos de alto voltaje: ante la UD Ourense (7º) en Abegondo y frente al Salamanca (5º) en el Helmántico.

El último encuentro con la afición deportivista como apoyo lo vivirá el equipo comandado por Manuel Pablo ante el Valladolid B (13º), que ocupa ahora mismo el único puesto que obliga a jugar el playoff de descenso. Cerrará el Fabril la competición regular a domicilio, en otro envite lleno de aspiraciones: contra el Real Ávila (8º).

Mientras tanto, el Oviedo Vetusta tendrá que viajar lejos de su feudo en cinco de las nueve jornadas restantes, para jugar ante la UD Ourense (7º), Valladolid B (13º), Rayo Cantabria (12º), Marino de Luanco (10º) y Gimnástica Segoviana (3º); disputará los otros cuatro en la Ciudad Deportiva El Requexón frente a Real Ávila (8º), Numancia (6º), Bergantiños (9º) y Langreo (15º).

Mentalidad positiva

La presión por ocupar ese primer puesto cuando la competición llegue a su fin empieza a surtir efecto. De cara a esa conclusión, será clave gestionar los momentos de bloqueo que permitan al Fabril salir ileso de nueve jornadas que, más que ser una sucesión de partidos, se convierten en un campo de minas.

En una liga en la que la igualdad prima, cualquier acción aislada puede convertirse en un tiro en el pie. O, por el contrario, en el golpe idóneo que noquee al rival de forma definitiva. Y en esa lucha el Fabril tiene mucho camino recorrido merced a una mentalidad ganadora forjada en el talento de su plantilla.

La recompensa a salir líder es enorme. Ni más ni menos que evitar un playoff que implica un camino incierto, cargado de eliminatorias a vida o muerte. Aunque de acabar inmerso en él, el filial deportivista ya sabe de qué va la cosa. Pero primero, mantener la inercia y soñar con el ascenso directo es el primer punto de una lista llena de tics verdes.