La mentalidad ganadora permite al Fabril soñar con el ascenso

La papeleta del Fabril no era sencilla. Derbi ante el Bergantiños en As Eiroas, sin Bil y con la presión de que el Oviedo B había goleado al Salamanca (5-2). Para colmo, todo se puso cuesta arriba desde bien pronto. Aún no se había cumplido el minuto 10 cuando Darío Germil cumplió con la ley del ex para poner al equipo dirigido por Simón Lamas por encima en el electrónico. Y no habían transcurrido otros diez tras el paso por vestuarios cuando Peña amplió la renta.

El escenario era el peor posible. Pero este Fabril, antes de que empezase la temporada, se suscribió a la experiencia épica de Segunda Federación. Esa que le impide bajar los brazos aunque todo esté en contra. Y quizás esa condición es la que le permite aferrarse con uñas y dientes a la posibilidad de ascender a Primera Federación. Porque el filial deportivista no solo tiene fútbol, también tiene orgullo.

Hubo momentos de atasco, pero el conjunto dirigido por Manuel Pablo nunca perdió el norte. Seguramente tengan mucho que ver los encuentros ante Salamanca, Rayo Cantabria, Coruxo o Sarriana, en los que la escuadra blanquiazul se encaminaba hacia el empate hasta que los goles sobre la bocina le permitieron sumar de tres. Esta vez la victoria se antojaba como una carambola, incluso para el Fabril. No existía lo imposible, pero sí la baja probabilidad de que ocurriese. Sobre todo porque el Bergantiños fue capaz de llevar el peso del encuentro. También de perdonar demasiado. Algo que no se puede hacer ante un equipo que necesita más bien poco para crecerse. Y ese algo fue el gol de Mario Nájera en el 81.

Mentalidad ganadora

Diez goles suma ya el atacante riojano; diez dianas que le sirven para redimirse después de una campaña complicada en la UD Logroñés. Su nombre, por increíble que parezca, incluso dejó de aparecer en las convocatorias. Pero a Nájera, volver a su casa ―deportiva― le ha sentado de maravilla. Tanto que está a dos tantos de empatar a Bil como máximo artillero del filial coruñés.

El ‘7’ del Fabril pertenece a esa estirpe que resulta imprescindible cuando el encuentro se enreda más de la cuenta. Cuando sus compañeros necesitan un faro que aporte clarividencia, aparece para filtrar un último pase. O para rematarlo, como hizo en As Eiroas. Nájera engloba todo lo que un equipo necesita para soñar con la promoción de ascenso: talento al servicio del colectivo, personalidad para abrazar la responsabilidad e influencia directa cuando más se necesita.

El riojano inició la remontada y Enrique firmó el mal menor, un empate que supo a gloria después de verse 2-0 por debajo a falta de nueve minutos para cumplirse el tiempo reglamentario. Un 2-2 que no solo valió para sumar un punto, sino también para demostrar que el Fabril no sabe rendirse y que los rescates en los tramos finales no son frutos de la casualidad. Porque mientras sus rivales contemporizan y miran el cronómetro, el filial herculino empuja y confía. Mentalidad ganadora para construir un equipo ganador.