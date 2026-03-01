La previa | Derbi en As Eiroas para dar inicio a las últimas diez finales

Imagen del Fabril-Bergantiños disputado el pasado mes de noviembre PATRICIA G. FRAGA

Los derbis siempre son un duelo excepcional en el fútbol. Un punto y aparte en el que las dinámicas que arrastran ambos conjuntos queda apartada por las ganas y el plus moral que supone ganar a tu vecino. Las fuerzas se igualan y las sensaciones de jornadas atrás se aparcan, como si nada hubiese sucedido. Para bien o para mal.

Fabril y Bergantiños entran en los últimos diez kilómetros para llegar a la meta de una carrera en la que todo está por decidir. La prueba de hoy a las 17.00 horas en As Eiroas reúne todos los puntos para vivir un partido de muchas emociones. Viejos amigos en uno y otro bando, un choque marcado en el calendario desde el comienzo de curso, y más que tres puntos en juego tanto para los locales como para los visitantes.

El filial deportivista conocerá antes de que el árbitro haga sonar su silbato el resultado del Oviedo Vetusta (juega a las 12.00 horas en O Requexón ante el Salamanca UDS), su principal contrincante en la pelea por hacerse con el único puesto que asegura una plaza la temporada que viene en Primera Federación.

“Es un rival difícil y que se hace fuerte en su campo. Un equipo bien trabajado y también con muy buenos jugadores”, indica Manuel Pablo, entrenador del filial deportivista sobre el Bergantiños. Poco importa de dónde vengas o dónde estés en la tabla clasificatoria en este tipo de encuentros. La motivación juega un papel crucial y más en estos contextos: “Los derbis conllevan a emociones mucho más altas que en otros partidos. Tenemos que ponernos a ese nivel para intentar alargar la racha de buenos resultados. Son partidos trabados y en los que nadie gana fácil”, confesó en rueda de prensa.

El Juvenil recibe la visita del Lugo en su mejor momento Mientras la ansiada final a cuatro de la Copa del Rey no llegue —se disputará el 12 de marzo—, al Deportivo le vuelve a poner toda su energía en el día a día de la División de Honor, donde lidera la clasificación y trata de mantener su ventaja. Hoy a las 11.00 horas, Abegondo acoge la visita del Lugo, uno de los recién llegados a la categoría. El conjunto lucense está firmando una temporada más que digna en su estreno y ocupa la novena posición, con dos puntos de margen sobre el descenso. Por su parte, los de Miguel Figueira llegan a la cita con trece victorias consecutivas, sin duda en su mejor momento del curso. El reto reside en alargar la racha lo máximo posible y defender el primer puesto.

Tras vencer en Abegondo al Numancia de Soria, con la mala noticia de la rotura de fibras de Manu Ferreiro, que estará como mínimo un mes de baja, el preparador canario tiene claro qué es lo que desea de sus jugadores en Carballo: “Ser nosotros y ser reconocibles. Saldremos a llevar el peso del partido desde el inicio y acumular llegadas y sensaciones positivas, pero conscientes de que aquí nada es fácil”.

Con la baja de Nsongo Bil, convocado para el partido del primer equipo en San Sebastián contra la Real Sociedad B, Manuel Pablo tendrá la obligación de cambiar a su referencia en ataque. Un problema añadido a la falta de efectividad que ha condenado a los blanquiazules en muchas jornadas y, que sin retroceder tanto en el tiempo, también afectó en el tramo final del encuentro ante el Numancia. David Domínguez, suplente ante los sorianos y asistente de lujo en el gol de Noé Carrillo, apunta a titular.

Un rival que busca despertar

La igualdad de la categoría también afecta al cuadro local. Los de Simón Lamas, director técnico del Bergantiños, suman cinco puntos de 24 posibles tras el cambio de año. Una racha negativa de dos meses que le ha llevado a ocupar la novena posición. En la mitad de la tabla y a seis puntos de los puestos calientes de playoff, que antes pisaba.

En Segovia dieron el paso previo a salir del bache. Un empate a domicilio en casa de la Gimnástica Segoviana muy meritorio para los carballeses al que esperan dar continuidad con una buena imagen ante los de Abegondo.

“Un partido importante, bonito, dos máis ilusionantes da temporada. Recibir en Carballo ao Deportivo para todo o mundo de aquí é especial”, señala Lamas.

El precedente de la primera vuelta, que terminó sin goles en el Dépor Training Center, sirve como prueba de que los rojillos, con una buena puesta en escena, son capaces de complicar a cualquiera, y más si cuenta con la ventaja de jugar como local y cuenta con el apoyo de su afición: “Vanos a esixir a nosa mellor versión. Temos que ser ese equipo competitivo e organizado que fomos en moitos encontros. Con eficacia e sendo un equipo vertical con balón que intenta facer dano coas nosas armas”.

Un triunfo de los carballeses significaría romper con la mala dinámica de enero y febrero y colocarse con opciones de alcanzar puestos de promoción de ascenso a principios del mes de mayo.

José Luis Pose, ‘Cochi’ será el encargado de realizar el saque de honor en los instantes previos al derbi coruñés. Es el único carballés que vistió la camiseta del Bergantiños y pisó Primera División con el Deportivo.