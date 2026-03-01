Mi cuenta

Diario de Ferrol

Cantera

'Hat-trick' en doce minutos de Lucas Castro para liquidar al Lugo (3-0)

El Deportivo continúa liderando el grupo 1 de División de Honor Juvenil con cuatro puntos sobre el Celta

Lois Novo
Lois Novo
01/03/2026 22:14
Juvenil A del Deportivo
Juvenil A del Deportivo
RCDEPORTIVO
El Juvenil A del Deportivo mantiene el liderato del grupo 1 de la División de Honor de la categoría después de imponerse al Lugo por 3-0 en el campo Arsenio Iglesias de la ciudad deportiva de Abegondo.

El gran protagonista del encuentro fue Lucas Castro. El delantero cambadés fue el autor de los tres goles del encuentro y, además, los logró en el escaso margen de tiempo de 12 minutos. Lucas abrió el marcador en el minuto 35, amplió la ventaja para los pupilos de Miguel Figueira en el 40 y cerró el resultado con un tercer tanto en el 45+1.

El Deportivo celebra el tanto de la victoria en el Heliodoro Rodríguez López

El Deportivo ya tiene fecha y hora para la semifinal de Copa del Rey juvenil ante el Barcelona

Más información

Con esta victoria, el Dépor conserva la primera plaza, con 4 puntos de ventaja sobre el Celta –que tiene un partido pendiente– cuando restan ocho jornadas para la conclusión del campeonato.

