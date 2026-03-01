El Fabril salva los muebles sobre la bocina contra el Bergantiños (2-2)

Enrique celebra el gol del empate contra el Bergantiños Raúl López

El Bergantiños, que acumula ya cuatro partidos seguidos sin conocer la victoria, perdió la oportunidad de engancharse a la lucha por el playoff de ascenso al conceder un empate en el derbi coruñés frente al Fabril, después de encarrilar el encuentro con los tantos de Darío y Peñalver en los primeros compases de ambas partes y tener oportunidades para sentenciar.

Nsongo Bil no dudó en su gol a la Real B: "Hice lo mismo que hago en los entrenamientos" Más información

Sin embargo, el filial deportivista, que queda a dos puntos del líder del Grupo 1 de la Segunda Federación, el Vetusta se rehízo y logró empatar en el minuto 96 merced a una falta ejecutada por Enrique después de recortar diferencias también a balón parado por medio de Nájera. Le costó superar la baja de Bil, goleador con el primer equipo, y Marqués fue titular por primera vez en la meta del cuadro herculino, que acumula trece jornadas sin perder, aunque no ha pasado del empate en sus cuatro últimas visitas.

Trató de impresionar y buscó la portería de Santi Canedo en el inicio el cuadro fabrilista, cuya primera aproximación al área se produjo con un balón largo que controló Dipanda para habilitar a Fabián, quien firmó un remate que se estrelló en el cuerpo de un defensor.

El primer tanto, sin embargo, fue del Bergantiños, en una contra que inició Onyia, que robó el balón en el centro del campo y habilitó en la izquierda a Koke. Su llegada acabó con un centro al área que aprovechó Darío Germil para adelantar al cuadro rojillo ante su ex equipo, que pudo ampliar la ventaja en la siguiente jugada de ataque, con un remate de Iago Novo que se fue cerca del poste.

Trató de responder pronto el Fabril, pero el golpeo de Noé no sorprendió a Santi Canedo, que, posteriormente, atajó sin problemas un remate desde el interior del área de Dipanda. También a balón parado lo intentó el equipo dirigido por Manuel Pablo con un intento de Dani Estévez a la salida de un córner que salió fuera por poco.

A la media hora de juego, una acción de Mane en la izquierda acabó con un centro que cabeceó mal Fabián y llegó a Dipanda, que no pudo definir. El extremo izquierdo senegalés fue el que más lo intentó en el filial blanquiazul. De hecho, asistió a Nájera en la ocasión más clara del elenco de Manuel Pablo, en la que Santi Canedo despejó con el cuerpo el remate en el mano a mano.

El equipo de Simón Lamas, no obstante, fue el que más dominó y Sola el más insistente asistiendo y apoyando a Koke en la banda izquierda. Sin embargo, una llegada de Álex Pérez por el otro costado acabó con el cuero en las botas de Darío, que firmó un golpeo potente que estuvo a punto de batir a Marqués. Apenas sufrió para mantener el 1-0 el conjunto carballés al final del primer tiempo.

Reacción blanquiazul

La principal novedad tras la reanudación fue el cambio de banda entre Fabián y Mane en el conjunto fabrilista, aunque pronto introdujo Manuel Pablo un doble cambio con la entrada de Pablo Cortés y de Enrique, lo que retrasó la posición del senegalés al lateral izquierdo. El técnico grancanario incluso quitó un central, Aarón, para poner a Pablo García, lateral derecho.

Como en la primera parte, el más eficaz fue el Bergan, que amplió su ventaja al aprovechar Peñalver un pase de Fito a la espalda de la zaga del equipo herculino que dejó al lateral mano a mano con Marqués, que no pudo hacer nada para el evitar el 2-0. El propio Peñalver perdonó el 3-0 al rematar alto un pase de la muerte de Darío.

Perdonó el Bergantiños y lo acabó pagando, ya que el filial deportivista recortó diferencias a la salida de un córner con un remate de Nájera que supuso el 2-1 y dio una vida extra a los pupilos de Manuel Pablo. Además, se produjo una mala noticia en el equipo rojillo, ya que la lesión de Keko obligó a Simón Lamas a dar entrada a Nacho Pastor.

Se complicó definitivamente el partido para el Bergantiños y el Fabril se agarró a la épica. Pudo igualar por medio de Fabián, aunque su remate no pudo superar a Santi Canedo. El 2-2 definitivo, ya en el minuto 96, se originó en la última jugada prácticamente del encuentro y lo firmó Enrique con una falta magistralmente ejecutada a la escuadra. Incluso pudo voltear la escuadra herculina el resultado, pero el chut de Pablo Cortés desde la frontal del área cogió demasiado vuelo.