Así son los jugadores del Bergantiños con pasado en el Deportivo

Siete jugadores gallegos tiene la plantilla del Bergantiños, rival del Fabril mañana, y todos ellos cuentan con pasado en la estructura de cantera del Deportivo. A continuación, un repaso de su paso por Abegondo y su papel actual en un club que todavía espera dar batalla por los puestos de playoff, empezando por el duelo de este domingo ante el Fabril (As Eiroas, 17.00 horas).

- Santi Canedo (Carballo, 1996. Posición: Portero). Este guardameta es ya una de las leyendas del Bergan, tanto por su aportación en el césped como por lo que significa su figura al ser oriundo de Carballo. Esta es su séptima temporada y ha vivido dos ascensos a Segunda Federación y eliminatorias históricas de Copa del Rey.

Su experiencia en Abegondo se divide en dos etapas. Empezó en las Escuelas Luis Calvo, luego pasó por las canteras de Deportivo, Atlético de Madrid y Sevilla, y ya en edad sénior, justo antes de recalar en el Bergan, en la campaña 2018-19 formó parte del Laracha CF que entrenaba Óscar Gilsanz. Este equipo tenía entonces un convenio de filialidad con el Deportivo y terminó en la decimoséptima plaza en Tercera División, cayendo a Preferente pese a sumar 40 puntos. Santi compartió protagonismo en la portería con Richi y disputó 19 encuentros.

- Román Noya (Ordes, 2006. Posición: Portero). Más extensa fue la trayectoria en Abegondo de Román Noya, con quien comparte portería en la actualidad. El de Ordes solo lleva tres partidos este curso en el Bergantiños —dos de Copa Federación y uno de Liga— y está viviendo un primer año sénior de aprendizaje tras completar su formación en la cantera del Burgos.

Durante sus años en el Dépor estuvo siempre en los principales equipos de las distintas categorías y vivió su mayor éxito en la temporada 2023-34 con la consecución del título en el grupo 1 de la División de Honor Juvenil y la participación en la Copa de Campeones.

- Fito Rodríguez (A Coruña, 2002. Posición: Central). También fue un clásico en las categorías inferiores del Dépor el central Fito Rodríguez, que ahora juega en el Bergan tras pasar por Arteixo y Racing Villalbés. Y está viviendo su mejor temporada desde la lesión de rodilla que frenó su progresión en Abegondo, pues ha disputado ya 27 partidos (26 como titular) en lo que va de temporada, la segunda para él en Carballo.

Como blanquiazul, partió de inicio en los cuatro duelos de la Copa de Campeones 2020-21 que lograron bajo las órdenes de Óscar Gilsanz, venciendo a Real Madrid –con gol suyo– y Barça. Y con idéntico protagonista en el banquillo vivió dos cursos después el ascenso del Fabril a Segunda RFEF, aunque su protagonismo decayó.

- Álex Lorenzo (Melide, 2002. Posición: Centrocampista). En su tercera temporada en el Bergantiños y tras superar una rotura de ligamento cruzado anterior que le mantuvo prácticamente inédito el curso pasado, ‘Meli’ ha participado en 17 encuentros. Con el Deportivo llegó hasta el Juvenil B y tras ello continuó su camino en el Ural Español (División de Honor Juvenil) y en el Silva (Tercera Federación) antes de firmar por el cuadro carballés, con quien ascendió en 2024.

- Iago Novo (Fene, 1998. Posición: Mediapunta). Una de las piezas claves del Bergan es el fino centrocampista de Ferrolterra. Simón Lamas le ha dado oportunidad en 27 partidos (25 de titular) y se ha asentado a la perfección en el equipo tras ser un jugador importante en el Pontevedra que la temporada pasada ascendió a Primera Federación. Antes jugó en el Polvorín y salió de Galicia para formar parte del Formentera y el Langreo.

Pero nada de esta trayectoria se entiende sin su paso por Abegondo, donde saltó del Juvenil al Laracha y en el curso 2018-19 su buen hacer (3.033 minutos y seis goles) le sirvió para debutar con el Fabril, equipo en el que se asentaría el curso siguiente en Tercera.

- Álex Pérez (A Coruña, 2000. Posición: Extremo izquierdo). Algo menos está jugando Álex Pérez en este Bergan, pero es una de las opciones de las que suele tirar Lamas como revulsivo. Hasta el momento lleva 21 partidos (nueve desde el inicio) y un gol ante el Numancia en la tercera jornada.

Esta es su primera temporada en Carballo tras jugar en Choco, Racing Villalbés y Coruxo. Antes, con un paso intermedio por el Arzúa, formó parte del Juvenil A del Deportivo y del Fabril 2020-21.

- Darío Germil (Santiago de Compostela, 2002. Posición: Delantero centro). Pero el único jugador de la plantilla del Bergantiños que el curso pasado vestía el escudo del Dépor es Darío Germil. El delantero santiagués formó parte del Fabril que peleó hasta el final por ascender a Primera Federación y marcó dos goles en el tramo final ante Llanera y Gimnástica de Torrelavega.

Este curso ya ha superado su cifra de minutos (1.473 frente a los 1.125 que jugó como blanquiazul) y también los goles, cuatro, ante Marino de Luanco en Copa, Rayo Cantabria, Lealtad y Langreo.