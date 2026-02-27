Manuel Pablo: "Manu Ferreiro tiene una rotura de fibras y estará fuera como mínimo un mes"

Manuel Pablo en rueda de prensa RCD

Manuel Pablo repasó esta mañana en Abegondo las claves para el derbi ante el Bergantiños de este domingo a las 17.00 horas en As Eiroas. El entrenador canario hizo hincapié en la dificultad de sumar en la casa de los carballeses y destacó las cualidades individuales del rival. Además, habló de la adaptación de Mané al lateral izquierdo y confirmó los peores presagios con la lesión de Manu Ferreiro.

Derbi. “Es un rival difícil y en un campo difícil. El Bergantiños se hace fuerte en su campo. Nosotros queremos seguir en la misma línea de siempre. Intentar hacer un buen partido, pero conscientes de que son un equipo muy trabajado y con calidad arriba. A partir de ahí tenemos que ser ser nosotros y ser reconocibles”.

El rival. “Es un equipo bien trabajado, con muy buenos jugadores. Vienen de sacar un empate contra la Gimnástica Segoviana. Aquí nada es fácil. As Eiroas es un campo complicado donde ellos se hacen fuertes. Saldremos a llevar el peso del partido y acumular llegadas y sensaciones positivas”.

Motivación. “Es lo que conlleva un derbi. Emociones mucho más altas que en otros partidos. Tenemos que ponernos a ese nivel para intentar alargar la racha de buenos resultados. Son partidos trabados y en los que nadie gana fácil. Mantenerse en el partido el máximo tiempo posible y sobre todo ser reconocibles”.

Igualdad con el Oviedo Vetusta. “No esperaba que fuese a ser así. Hay mucha igualdad. Compruebas los resultados y hay muchas victorias por la mínima, los filiales están empezando a resurgir con rachas positivas…. Cambia todo. La dificultad es muy parecida a pesar de las posiciones de unos y de otros”.

Noé Carrillo. “Siempre lo he visto centrado. A él y a todos los que han estado en algún momento con el primer equipo. Tienen claro que su equipo es el Fabril y a partir de ahí será su rendimiento el que loe haga optar a estar con el primer equipo”.

¿Viajará alguno a San Sebastián?. “Todavía no sabemos nada y hasta el sábado no lo sabremos. En principio Bil es el único que ha estado en dinámica de primer equipo esta semana”.

Mané. “Se ha adaptado muy bien al puesto de lateral izquierdo. No se si había jugado alguna vez ahí, pero tiene las condiciones físicas para hacerlo. Hemos corregido algunas cosas y nos da la opción de darle a toda la banda. Nos puede dar también de extremo. Lo aprovechamos en un momento en el que Iker estaba de baja”.

Manu Ferreiro. “El jueves se hizo la resonancia y todavía no sabemos los resultados. Está claro que va a perderse un mes mínimo. Ojalá sea menos. Tiene una rotura de fibras”.