Un Fabril sin mal de altura y con hambre de ascenso

El Fabril no entiende de vértigos ni de límites. En una categoría como Segunda Federación, en la que la igualdad aprieta y cualquier tropiezo puede suponer una caída libre, el filial blanquiazul ha demostrado que no tiene mal de altura. Jornada tras jornada se ha instalado en el playoff y, lejos de asomarse con timidez, ha hecho del liderato su hábitat natural. Nadie ha ocupado la cima más veces que el filial deportivista, ese equipo que inició el curso con la formación entre ceja y ceja, pero que compite con la naturalidad del que sabe que su techo puede estar más arriba.

Como prueba inequívoca de su rendimiento está su peor posición: un cuarto puesto al que cayó en la jornada 14 tras sumar siete puntos de 24 posibles. Solo estuvo ahí durante una semana merced al colchón logrado en los primeros encuentros y a una reacción que le permitió volver a subir.

El arranque de liga estuvo a la altura de pocos. La escuadra herculina acumuló hasta seis jornadas consecutivas sumando de tres. Para ver su primera derrota hubo que esperar hasta la octava fecha liguera (0-1 frente al Oviedo B). Construyó así una racha que no solo sumó puntos, sino que envió un mensaje rotundo al resto de aspirantes. Su inicio no fue una casualidad, ni tampoco una buena dinámica pasajera: fue la confirmación de un proyecto sólido reforzado con cada victoria.

Uno de los pilares que permite al filial blanquiazul mantenerse en la zona noble de la clasificación es la amplitud de la plantilla. Lejos de depender de un once inamovible, Manuel Pablo ha encontrado soluciones a las diferentes trabas que se le han ido presentando. Las lesiones en algunos jugadores de peso apenas han alterado el rumbo del equipo. Y eso que no han sido pocas: Manu Ferreiro inició la campaña en plena recuperación de la rotura muscular sufrida en la semifinal del playoff ante el UCAM Murcia, Damián Canedo sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior, Enrique un esguince en el ligamento lateral interno, entre muchos otros problemas musculares.

La profundidad de la plantilla no solo ha mantenido el nivel, sino que ha elevado la exigencia interna, generando una competencia sana que se traduce en resultados cada fin de semana. Ahora, con la mayoría de los efectivos disponibles, Manuel Pablo tiene a su disposición numerosas variables.

Personalidad en el estilo

Si algo define a este Fabril es su personalidad abrumadora sobre el terreno de juego. El equipo no especula, no se encoge en escenarios complicados ni renuncia a su identidad. Asume siempre el riesgo de salir con el balón jugado y, en la mayoría de las ocasiones, muestra una convicción impropia de la juventud de su plantel. En campos difíciles, ante rivales experimentados, ha sabido imponer su plan con una madurez sorprendente. Y quizás esa mentalidad competitiva sea la encargada de explicar por qué no han abandonado los puestos de playoff en lo que va de temporada.

Eso, y el rendimiento de futbolistas como Bil Nsongo, tercer máximo goleador del Grupo 1 de Segunda Federación merced a doce tantos. Sus números le han valido para debutar en LaLiga Hypermotion y, aunque la continuidad en el primer equipo no sea una meta sencilla de alcanzar, su presencia en las sesiones de entrenamiento a las órdenes de Antonio Hidalgo es habitual. Pero más allá de la cifra concreta de tantos, lo que distingue su temporada es el peso específico de sus goles. Varios de ellos han abierto partidos cerrados, han decantado empates hacia victorias o han servido para sostener el liderato en momentos de máxima presión.

Sin embargo, reducir el éxito del líder a un solo nombre sería injusto. Uno de los grandes aciertos del equipo ha sido el reparto de responsabilidades en ataque: cuando no marca Bil, lo hace Nájera. O Domínguez. Extremos como Fabi aportan un desborde capaz de entrar en entramados defensivos de lo más enrevesados. Y es esa diversidad ofensiva la que evita que el Fabril dependa de una única vía de gol.

Ese potencial en ataque se entiende mejor cuando se observa el trabajo colectivo que lo sostiene. Porque si arriba el equipo ha sido eficaz, atrás ha sido fiable. La media de goles encajados de Hugo Ríos (0,55), la mejor del Grupo 1, se encarga de demostrarlo. Una cifra a la que contribuye la línea defensiva, con Samu como comandante desde la lesión de Canedo.

Ser líder no es solo cuestión de puntos, es una declaración de intenciones. El Fabril ha demostrado regularidad, carácter y ambición. No se trata de un equipo que mira la clasificación con temor a caer, sino de un bloque que entiende que la altura se conquista a base de personalidad y formación. Sin mal de altura y con hambre de más, el filial deportivista continúa escribiendo una temporada que permite tener en mente el ascenso a Primera Federación.