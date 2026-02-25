El Deportivo ya tiene fecha y hora para la semifinal de Copa del Rey juvenil ante el Barcelona

El Deportivo celebra el tanto de la victoria en el Heliodoro Rodríguez López @benicazorlaph

Ya es oficial. El Deportivo juvenil buscará meterse en la final de la Copa del Rey el jueves 12 de marzo a las 18.30 horas en el Anxo Carro. Una sede que ya acogió el torneo del KO en la edición de 2022 y que ahora verá competir a Betis, Celta, Barcelona y Deportivo.

El equipo dirigido por Miguel Figueira se enfrentará así al poseedor de la corona, el Barcelona, campeón de la pasada edición tras superar al Real Zaragoza por un contundente 5-0.

La Final Four de la Copa del Rey Juvenil se disputará en Lugo Más información

La carrera por el trofeo dará comienzo el miércoles 11 de marzo a las 18.30 horas. Celta y Betis se pondrán frente a frente para pelear por el billete que da acceso a la final.

La tarde siguiente, jueves 12 de marzo a la misma hora, será el turno del conjunto blanquiazul. Los vencedores de ambos duelos se batirán en la ansiada final, con el premio del título, el domingo 15 de marzo a las 11.45 horas.

Dada la importancia del acontecimiento, sendos encuentros de semifinales se podrán seguir en la TVG, TV3 y Betis TV, así como en el canal oficial de la Real Federación Española de Fútbol.

En racha

El Deportivo afronta la Final Four de la Copa del Rey juvenil después de eliminar a Sporting Hortaleza (3-1), Rayo Vallecano (4-1) y Tenerife (0-1). Lo hace además con la convicción de poder alzar el trofeo. Así se lo permiten sus números en competición liguera, en la que acumula diez jornadas consecutivas saldando sus partidos con victorias.

Así es que, para encontrar la última —y única— derrota del equipo coruñés en División de Honor Juvenil, hay que rebobinar hasta el 14 de septiembre, cuando cayó ante el Celta (1-0). Ya en la segunda vuelta, la escuadra comandada por Miguel Figueira se tomó su revancha personal contra los celestes, al vencer por 3-1 en el Campo Arsenio Iglesias.

Líder inmaculado del Grupo 1 y con unas cifras, tanto ofensivas como defensivas, que no pasan desapercibidas para nadie: 66 goles a favor y 15 en contra que le erigen como el equipo que más marca y el segundo que menos recibe, solo por detrás del Sporting de Gijón (15).

El conjunto deportivista llegará a la Final Four en racha, al igual que Lucas Castro y Álvaro Fraga. El primero hizo un hat-trick hace dos fines de semana en la goleada al Solares (7-0); el segundo replicó con otro una jornada más tarde, contra el Arosa (2-5).

Antes de plantarse en el Anxo Carro, el Deportivo tendrá dos partidos de liga para seguir cogiendo buenas sensaciones: el próximo domingo 1 de marzo, ante el Lugo (11.00 horas) y el 8 de marzo, contra el TSK Roces, con el horario todavía por determinar.