Solo el vaivén de efectividad del Fabril impidió la goleada ante el Numancia

Del todo a la nada. Así ha sido el encuentro del Fabril ante el Numancia en cuanto a efectividad en el área rival. Es exigente Manuel Pablo con este tema y seguramente sea esa una de las principales razones por las que el filial deportivista puede soñar con el ascenso a Primera Federación. Así lo dicen sus números y su trayectoria en la presente temporada, en la que no sabe cómo es el mundo fuera de, como mínimo, los puestos de playoff.

El pasado domingo, las dos partes se diferenciaron no solo por el paso por vestuarios, sino también por el acierto de los blanquiazules de cara a gol. En los primeros 45 minutos, el Fabril sacó petróleo de la nada. El entramado defensivo del Numancia dificultó la clarividencia del conjunto coruñés en los últimos metros hasta el punto de que solo un mal ajuste abrió las puertas de la meta defendida por Iván Martínez. La diana de Nájera enseguida dio pie a la de Noé. Apenas tres disparos le bastaron al filial del Deportivo para marcar dos goles y encarrilar el encuentro. Eficacia, contundencia y lectura acertada en los momentos clave. Y precisión quirúrgica en las asistencias de Teijo y Domínguez.

El gol se resiste

El guion cambió tras el descanso. Con el 2-0, al Numancia no le quedó más remedio que buscar un gol que le metiese de lleno en el partido. Lejos de especular con el resultado, el Fabril encontró ahí la ocasión de dar un paso al frente. Se plantó una y otra vez en el área rival y multiplicó sus remates. De hecho, todo parecía encaminarse hacia una goleada del filial deportivista. Pero esta vez faltó el acierto. Lo que en el primer acto entró con naturalidad, en el segundo se resistió. La escuadra herculina pudo sentenciar. Ni siquiera el tanto del conjunto soriano provocó que el volumen de ocasiones bajase. La goleada se quedó en victoria por la mínima. De mucho mérito por ser ante un rival de entidad como lo es el Numancia y por el juego exhibido sobre el verde del Arsenio Iglesias, cargado de valentía y talento.

Al término del encuentro, Manuel Pablo volvió a insistir en la necesidad de mejorar la efectividad en el área rival: “Si perdonas, siempre vas a sufrir. Ante cualquier equipo, y más contra los que tienen calidad”. Incluso el técnico grancanario reconoció que se esperaba un encuentro más apacible: “Al final no hemos podido tener la tranquilidad e irnos por un día tranquilos a casa. Pensaba que este podría ser un partido para ello, sobre todo con el 2-0”. Y el partido disputado minutos antes le dio la razón a su insistencia con la necesidad de mejorar el acierto: cuando el Fabril atina, la victoria no se ve comprometida; cuando perdona, puede sufrir más de lo necesario.

Suena exigente por parte del entrenador del Fabril. Sobre todo cuando su equipo puede presumir de ser el más goleador del Grupo 1 de Segunda Federación merced a 39 tantos. Pero de esa demanda nace la ilusión por el ascenso.