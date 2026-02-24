Nájera y Bil se reparten la responsabilidad goleadora del Fabril

Bil y Nájera en el encuentro ante el Oviedo B Quintana

En el fútbol, muchas veces se habla de sociedades goleadoras, de jugadores que se retroalimentan marcando a unísono. Sin embargo, en el Fabril se ha dado una variante igual de productiva: la alternancia goleadora entre Nájera y Bil. Cuando uno no marca, lo hace el otro. Así se complementan, con el Fabril como gran favorecido de una sociedad goleadora que deja su sello en el 54 % de los tantos del equipo.

El pasado domingo, una vez más, la participación ofensiva de Nájera sirvió para desatascar un partido en el que Bil no logró marcar. Porque cuando el máximo artillero del filial deportivista no tiene la puntería tan afinada como suele ser habitual, aparece el riojano. Una secuencia casi caprichosa que se ha convertido en una bendición para el filial deportivista y que tuvo su ejemplo más reciente en el encuentro ante el Numancia.

La temporada del Fabril no se explica sin los nombres de Bil Nsongo y Mario Nájera. El primero suma ya doce dianas; el segundo, nueve. Lo mejor es que sus prestaciones se han ido repartiendo a lo largo de las jornadas. Tanto que apenas han marcado dos veces en el mismo partido. La primera de ellas fue en el debut del equipo en la presente campaña, ante el Burgos B. El delantero camerunés abrió la lata y, poco después, amplió la renta; el riojano cerró la goleada (3-0). En la jornada 11, en la visita al Sámano, Bil volvió a hacer el primero, pero fue Nájera el que se marchó con un doblete. Ese fue el último duelo en el que aparecieron juntos en el apartado goleador del acta arbitral.

Sea como sea, el Fabril suele encontrar siempre una respuesta. Si un partido pide potencia y desmarque, emerge Nsongo; si el guion exige lectura entre líneas y llegada desde segunda línea, asoma Nájera. El gol cambia de firma, pero no de camiseta. Y eso, en una categoría tan exigente como la Segunda Federación, marca diferencias.

Una competencia sana

La alternancia goleadora entre el riojano y el camerunés permite también que se abra la posibilidad de una competencia siempre sana. Y ese pulso silencioso parece tener efectos visibles en los casilleros personales de ambos futbolistas. Nájera participa de forma directa –con gol o asistencia– cada 153 minutos; Bil lo hace cada 94.

Pero más allá de los números, ambos aportan desde prismas diferentes. Mientras el riojano se consagra jornada tras jornada como uno de los directores ofensivos del Fabril, el camerunés se convierte en el aliado idóneo para que el equipo se desahogue con su juego de espaldas.

El equipo herculino no depende de un único foco ofensivo. La responsabilidad se reparte, la presión se diluye y el rival nunca sabe exactamente de dónde llegará el golpe. Y en un equipo con el sueño del ascenso a Primera Federación en el horizonte, disponer de dos amenazas que se relevan en el protagonismo supone una gran ventaja.