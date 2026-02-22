Manuel Pablo: "Necesitábamos un partido completo y ante un rival así"

Manuel Pablo sigue con atención el juego durante la primera mitad QUINTANA

Manuel Pablo analizó la victoria por 2-1 del Fabril ante el Numancia. El director técnico del filial deportivista se mostró satisfecho con el "partido completo" de su equipo, aunque lamentó la falta de puntería en la segunda mitad para haber podido vivir de forma más tranquila el tramo final.

Valoración del partido. “En la primera parte hemos llevado mucho el peso del juego, aunque sin encontrar la zona de finalización. Precipitándose en el último pase. En la segunda parte hemos tenido muchas ocasiones, pero al final un despiste en una jugada que nos sacan rápido, nos hacen el gol. Hemos acabado sufriendo porque no hemos conseguido marcar en ninguna de las muchas que hemos tenido y ellos son un buen equipo, con buenos jugadores”.

Pocas llegadas hasta el gol. “A nivel de ocasiones hemos tenido muchas. Hemos estado casi todo el partido en su campo, pero estaban muy juntos y nos ha costado llegar a la zona de finalización. El primer gol es una buena llegada. Hemos tenido situaciones, pero nos ha faltado efectividad en la segunda parte”.

Falta de acierto. “Si perdonas, siempre vas a sufrir. Ante cualquier equipo, y más contra los que tienen calidad. Nos han pitado muchas faltas que… Al final cortan el juego y hay mucho balón aéreo. Son acciones que intentas controlar, pero que te pueden crear peligro en un rebote o si no eres contundente”.

Sufrimiento final. “Remates directos creo que no han tenido ninguno claro. Las segundas jugadas son las que les podía acercar más. Ha habido mucha interrupción y mucho de todo en nuestra contra en el tramo final”.

Satisfecho. “Estoy contento por estar ahí arriba. Necesitábamos un partido completo y ante un rival así. Es cierto que al final no hemos podido tener la tranquilidad e irnos por un día tranquilos a casa. Pensaba que este podría ser un partido para ello, sobre todo con el 2-0. Pero cuesta, y no solo a nosotros. Hay que seguir en esta línea de juego y al final los resultados llegan”.