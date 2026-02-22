El uno x uno del Fabril ante el Numancia. Nájera obtiene el premio a la insistencia

Nájera durante el partido ante el Numancia Quintana

Estas son nuestras notas de la victoria del Fabril ante el Numancia (2-1)

Hugo Ríos. Observador (6). Nada pudo hacer en el tanto del Numancia después de que el balón tocase ligeramente en Aarón. No dispararon más a puerta. Se hizo grande en los envíos laterales.

Quique Teijo. Cumplidor (6). El lateral controló a su par en defensa y asistió a Mario Nájera en el primer gol.

Aarón Sánchez. Incómodo (5). Dio tiempo y espacio suficiente a Pablo Álvarez para que recortarse ventaja el Numancia nada más empezar el segundo acto.

Samu Fernández. Sólido (7). Asumió el rol de cortador y corrector de su compañero con creces. También solventó en el juego aéreo todos sus duelos.

Mané. Acomodado (6). Parece haber convencido a Manuel Pablo para ser el lateral izquierdo titular. Dejó algún error atrás, pero se encargó de ocupar todo el carril izquierdo y asomó al área rival.

Enrique. Organizador (6). Llevó la manija de la sala de máquinas y ocupó la base del centro del campo para dar más fluidez a la posesión de balón.

Noé Carrillo. Goleador (7). El centrocampista de Teo demostró de nuevo su facilidad para ver portería cuando llega desde segunda línea al área. Marcó el 2-0 y encarriló el partido antes del descanso.

Fabi Urzain. Peligroso (7). De menos a más. Con la entrada de Domínguez, mudó de banda y mejoró sus prestaciones. Estuvo a punto estuvo de marcar el tercero.

Manu Ferreiro. Lesionado (5). Abandonó el campo antes de tiempo tras ir al suelo para intentar alcanzar el esférico. No había conectado mucho con sus compañeros.

Nsongo Bil. Trabajador (7). No tuvo muchas oportunidades en área contraria para anotar, pero desgastó a los contrarios y participó en el primer tanto del duelo.

EL MEJOR. Mario Nájera. (8) Abrió la lata y protagonizó todos los acercamientos de los blanquiazules en la segunda parte. Anotó y también fue el hombre más peligroso.

Los cambios

Domínguez (6). Regaló el segundo gol a Noé tras un magnífico pase dentro del área a los pocos minutos de entrar al verde y sin tiempo apenas para calentar.

Iker Vidal (5). Entró por Mane para dar más fiabilidad al equipo en la recta final del encuentro.

Dipanda (5). Aportó piernas en el tramo final y permitió que el Fabril no cediese metros para no acularse cerca de su meta.

Jaime Garrido (5). Fuerza y músculo en la parte decisiva.

Pablo Cortés (5). Entró a siete minutos para el final.