El Fabril vence al Numancia y mete presión al Oviedo Vetusta en la lucha por el liderato (2-1)

Los jugadores del Fabril celebran uno de los goles ante el Numancia Quintana

En un Fabril en el que el talento individual y entendimiento colectivo del fútbol sobra, el partido en Abegondo cambió de clave y propuso un nuevo reto a los de Manuel Pablo. Igual o más importante. La capacidad de mantener la cabeza fría.

Algo que para un grupo de veinteañeros puede parecer casi lo más difícil. Los pájaros que sobrevuelan por la cabeza o el montarse películas, una frase más juvenil, podría descentrar el foco de lo verdaderamente importante. El cocinar a fuego lento el desarrollo del partido y no caer en la precipitación de marcar cuanto antes. No acelerar cuando no tocaba y no dar continuidad.

A estas alturas de campeonato ya empieza a influir el jugar antes o después que los rivales que luchan por lo mismo que tú. El Fabril tenía eso a favor en esta jornada y quiso aprovechar su carta para meter presión a un Oviedo Vetusta al que, tras la victoria del filial , le tocará responder en el turno de tarde.

Los de Manuel Pablo, con hasta cinco cambios respecto al empate en Luanco, volvieron a mostrar la idea de ser protagonistas con balón. El sello de identidad. Mané, que parece haber convencido al canario de su valía para ser el lateral izquierdo titular, tuvo la primera ocasión para los locales. Un fuerte disparo desde el costado izquierdo del borde del área al que respondió Iván, bien colocado en el primer palo.

Esa fue la única vez que uno de los porteros tuvo que intervenir en la primera media hora de partido. Entre el dilema de la paciencia y el ser más profundo, el Fabril no fue capaz de traducir el alto porcentaje de posesión en acercamientos al área. Sin el brillo entre líneas de otros días y, para colmo, con la mala noticia de la lesión de Manu Ferreiro, un jugador más que válido para desatascar choques con ese último pase. El mediapunta fue al suelo para alcanzar un balón y ya no se pudo reincorporar. Domínguez ocupó su lugar.

El histórica Numancia avisó tras un buen movimiento de Juancho que dejó mano a mano a Dani García con Hugo Ríos, pero su definición no cogió portería. Fue solo un acercamiento, pero el suficiente para que la sangre de los deportivistas empezase a circular. Teijo centró y Nájera, desde el punto de penalti, convirtió en el 1-0, con colaboración de un Iván Martínez que pudo hacer más.

El peso de abrir la lata desapareció, y el Fabril comenzó a triangular con más confianza. Domínguez ejerció de asistente y puso en bandeja a un Noé Carrillo que cada vez que asoma en la zona de castigo, castiga. 2-0 en un abrir y cerrar de ojos. Tres minutos de sobresaliente para encarrilar el encuentro y volver a situarse en el primer puesto de la clasificación justo antes del tiempo de descanso.

Mostraron otra cara los sorianos en la reanudación. Líneas más adelantadas y un extra de intensidad. Alain se sumó hasta línea de fondo para dejar a Pablo Álvarez en boca de gol. Con el tiempo y espacio suficiente para perfilarse y batir a Hugo Ríos en el primer disparo a puerta de los visitantes. 2-1 nada más empezar la segunda mitad y menos tierra de por medio para llegar a una meta por la que habría que pelear hasta el final.

La respuesta de los blanquiazules fue buena. Tres llegadas seguidas al área, cada cual más peligrosa. La que más, una de Fabi Urzain que se marchó por encima de larguero tras una gran maniobra de Noé.

Hizo méritos suficientes el Fabril para ampliar su ventaja, pero, sin el acierto de cara a puerta del que sacó rédito en el primer acto, el encuentro cayó en la sensación de que cualquier cosa podría suceder. La conexión Nájera-Fabi insistía y el Numancia no fue capaz de marcar el sgeundo.

El Fabril vuelve a sumar de tres puntos y hace los deberes para ser líder momentáneo y meter presión al Oviedo Vetusta en su encuentro de las 16.45 horas ante el Lealtad.