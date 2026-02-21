La previa | Examen de líder para el Fabril ante un Numancia hambriento

Celebración en el Fabril-Salamanca RCDEPORTIVO

El Fabril regresa este domingo (12.00 horas, Abegondo) a la competición tras haber sumado un punto positivo en su visita de la semana pasada a Luanco y dejarse el liderato en Miramar. Pole que defendió durante quince jornadas de las veintitrés disputadas y que desea volver a recuperar.

El mal estado del césped, la lluvia y el viento redujeron las opciones de un Fabril que dio por bueno el empate y que ahora busca hacerlo bueno en casa, en su refugio, para de paso meter presión al Vetusta en su jornada de tarde contra el Lealtad.

Manuel Pablo sobre el Numancia: "Es un equipo algo irregular, pero con buenos jugadores" Más información

Enfrente estará el Numancia de Soria, uno de los grandes clubes de esta Segunda Federación, y al que remontaron y superaron en Los Pajaritos, y también en los despachos. Los numantinos reclamaron alineación indebida de Hugo Torres, que saltó al campo sin estar inscrito en el acta, aunque sí figuraba en los papeles que el delegado entregó al colegiado. El juez, finalmente, desestimó la denuncia.

Manuel Pablo, técnico del filial deportivista, no espera a un rival que venga con ánimo de revancha por lo sucedido, pero sí con la necesidad de sumar de tres por ser “un llamado a estar en los puestos de cabeza” y estar lejos de ello al ser “un equipo algo irregular“.

Un duelo de gran cartel por la entidad del contricante pero, que de mirar la tabla clasificatoria, podría resultar engañoso: “No tenemos que mirar la clasificación. A todos nos está costando y cualquier rival es difícil. Queda cada vez menos y la dificultad aumenta”, indica el preparador herculino.

El Numancia buscará asaltar el Dépor Trainning Center para engancharse a los puestos de promoción, aunque “no será algo definitivo para la temporada“, según Ángel Rodríguez, técnico de los castellanoleoneses. El Fabril, por su parte, afronta el examen mental de no apresurarse en el juego por una victoria que les devolvería a lo más alto. “Los jugadores sí que están más obsesionados con el ascenso que yo”, admitía Manuel Pablo semanas atrás.

Nsongo Bil —convocado y sin minutos ayer con el primer equipo— y Noé Carrillo apuntan a titulares. Samu Fernández, que jugó el jueves los 90 minutos con la selección española sub-19, también está disponible.