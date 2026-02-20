Manuel Pablo sobre el Numancia: "Es un equipo algo irregular, pero con buenos jugadores"

Manuel Pablo en una rueda de prensa Carlota Blanco

Manuel Pablo repasó esta mañana en Abegondo las sensaciones que dejaron el empate a goles en la visita a Luanco, lamentando el mal estado del campo que condicionó totalmente el desarrollo del encuentro, y puso la mirada en el duelo de este domingo a las 12.00 horas frente al Numancia. El preparador herculino destacó las capacidades individuales de un rival "llamado a estar arriba".

Valoración del empate en Luanco. "Sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, una situación difícil. Pese a eso, pensábamos que íbamos a poder sacar algo positivo de allí. En la primera parte el viento también condicionó el desarrollo del partido y nos costó. En la segunda tuvimos más dominio del juego, pero aun así las situaciones eran de máxima dificultad y dimos el punto por bueno. En ese sentido estamos tranquilos".

Sobre el rival. "Es un equipo algo irregular, pero con buenos futbolistas. Tal vez no están encontrando su juego. Han fichado a gente ahora en enero y están también un poco condicionados por las bajas. Veremos con qué futbolistas vienen. Era uno de esos equipos llamados a estar arriba y, si encuentra esa regularidad, por nivel individual de jugadores pueden estar ahí. No tenemos que mirar la clasificación. A todos nos está costando y cualquier rival es difícil".

Toda la semana sin Bil, Noé y Samu."Estamos acostumbrados a que Bil y Noé estén en dinámica del primer equipo, que yo creo que así será hasta final de temporada. Condiciona poco. Todos sabemos en lo que insistimos cada semana. Condiciona algo más el cansancio que pueda tener Samu Fernández, que viene de jugar el jueves. En el día a día tenemos las ideas claras. Puede variar alguna situación del juego, pero el 90% sabe reconocer lo que le pedimos".

El Numancia, sin ánimo de revancha por lo sucedido en Soria (denunciaron alineación indebida del Fabril)."No, no lo creo. Va a venir a sacar los tres puntos porque está llamado a estar en los puestos de cabeza y esa irregularidad les aleja de eso. Vienen a ganar solo por el objetivo que tienen".

Margen de mejora. "Estamos en una buena dinámica de resultados, pero creo que nos está costando igualmente. Dominamos muchas situaciones, pero nos falta acierto o más finalización en las llegadas. Todo está muy igualado. La Gimnástica Segoviana ganó al final, hace dos semanas el Oviedo Vetusta igual... Queda cada vez menos y la dificultad aumenta. Nosotros tenemos que seguir en esa líneas y a ver si somos capaces de ser más determinantes arriba".