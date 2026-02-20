La Final Four de la Copa del Rey Juvenil se disputará en Lugo

Lucas Regueiro celebra el tanto que dio el pase a semifinales de Copa del Rey Juvenil ante el Tenerife @benicazorlaph

No parecía sencillo que la Final Four de la Copa del Rey Juvenil se disputase finalmente en Galicia. De hecho, todo parecía indicar que se celebraría en El Alcoraz, estadio del Huesca. La pujanza de Aragón tenía tomada la delantera, hasta que la candidatura de la Real Federación Gallega de Fútbol (RFGF) dio un giro al asunto. Tal y como ha anunciado La Voz de Galicia, toda la competición se desarrollará de forma íntegra en el Estadio Ángel Carro de Lugo.

Las semifinales se disputarán los días miércoles 11 y jueves 12 de marzo, mientras que la ansiada final tendrá lugar el domingo 15. Peleará por estar en ella el Deportivo, comandado por Miguel Figueira, que se plantó en la Final Four después de eliminar a Sporting Hortaleza, Rayo Vallecano y Tenerife. El paso previo a pelear por el título copero será el Barcelona.

Llegan por el otro lado del cuadro Celta y Betis. El conjunto vigués, que apeó al Villarreal, Atlético de Madrid y Athletic Club, estará presente en una final a cuatro con mayoría gallega. Los pases de Deportivo y Celta fueron uno de los principales motivos que impulsaron a la Federación Gallega a solicitar la Final Four. Era la primera vez que dos equipos de la comunidad llegaban a la fase final, un hito que provocó el primer movimiento de la RFGF.

En primera instancia, la Real Federación Española de Fútbol se inclinaba hacia la candidatura aragonesa para no perjudicar al Barcelona y al Betis, pero finalmente, el interés de la entidad gallega ha pesado más. Según informa La Voz de Galicia, solo queda que la RFEF haga oficial la decisión de celebrar la Final Four de la Copa del Rey Juvenil en Lugo.