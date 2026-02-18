El deportivista Mauro Valeiro se corona en El Algarve con España sub-17

Mauro Valeiro (en el centro, con el dorsal 20) celebra, junto a sus compañeros de la selección española sub-17, el título en el Torneo Internacional del Algarve @RFEF

Mauro Valeiro, extremo izquierdo juvenil del Deportivo, se coronó este miércoles con la selección española sub-17 en el Torneo Internacional del Algarve con una arrolladora actuación de la Rojita frente a Finlandia en el tercer y último partido del campeonato. El combinado que dirige el seleccionador Sergio García se impuso por un contundente 0-7, resultado que le permitió superar a Portugal en el golaveraje general y llevarse el título.

El combinado español y el luso arrancaron el torneo con un empate (1-1) el pasado 13 de febrero, y posteriormente ambas selecciones ganaron los dos siguientes encuentros. Los portugueses tumbaron a Finlandia (5-0) y a Alemania (1-0) en la última jornada, mientras que la Roja venció al cuadro germano (3-2) el pasado domingo y este 18 de febrero pasó por encima de Finlandia, ante la que el jugador del Atlético Rubén Gómez y el futbolista del Real Madrid Enzo Alves (hijo de Marcelo) lideraron el triunfo con dos tantos cada uno. El resto de los goles fueron obra de Christian Imga, extremo zurdo del Athletic Club, y de los barcelonistas Roberto Tomás y Ebrima Tunkara, este último, cadete de quince años que ya firmó el definitivo 3-2 frente al combinado alemán.

El coruñés Mauro Valeiro precisamente sustituyó a Tunkara en el minuto 57 del duelo con Finlandia, cuando España ya le había endosado una manita a los nórdicos.

Mauro Valeiro (abajo, 2º por la derecha) celebra el título con España sub-17 en el Torneo Internacional del Algarve @RFEF

El futbolista blanquiazul vio el primer partido del campeonato desde el banquillo. Sin embargo, sí fue titular en el segundo duelo, contra Alemania. De hecho, dio una asistencia a Enzo Alves en el segundo gol del cuadro español frente al combinado germano, después de una cabalgada por la banda izquierda, ganar línea de fondo y meter un pase atrás para que el hijo de Marcelo superara al guardameta del Bayern Múnich Leonard Prescott. Posteriormente, fue sustituido, en el minuto 75, por Eloi Gómez.

Curiosamente, la asistencia que Mauro Valeiro dio a Enzo Alves en el choque contra Alemania fue muy similar a la que regaló a Lucas Castro el pasado 28 de enero en el tercer gol que marcó el Deportivo Juvenil al Rayo Vallecano (4-1) en los octavos de final de la Copa del Rey. Frente a Finlandia el extremo blanquiazul disputó 33 minutos, con lo que se despide del Torneo Internacional del Algarve con dos presencias, 108 minutos y un título bajo el brazo.

Valeiro es un jugador importante dentro del engranaje del Dépor que dirige el técnico Miguel Figueira. El extremo ha disputado 18 partidos con el Juvenil A en la División de Honor, 14 de ellos como titular; y ha anotado dos goles. Tras su experiencia en El Algarve, el futbolista coruñés se reincorporará ahora al Deportivo para preparar el próximo compromiso de los blanquiazules, el sábado en el campo del Arosa. El conjunto blanquiazul es líder con cuatro puntos más que el Celta y un partido más.