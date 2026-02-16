Al Fabril se le atraganta el Principado de Asturias

Noé Carrillo durante el partido en El Requexón Real Oviedo

El Fabril se dejó el liderato en su visita a Miramar, donde se enfrentó al Marino de Luanco. El partido podría parecer plácido y cómodo para el filial deportivista debido a la situación clasificatoria de los locales, pero ni mucho menos fue así.

El técnico canario, Manuel Pablo, ya había dado un toque de atención a sus jugadores en ruedas de prensas previas al choque sobre la necesidad de jugar todos los partidos con la misma concentración e intensidad, a la vez que preveía las malas condiciones en las que se iban a encontrar el estado del césped: “Es un poco una semana distinta por el terreno, que viendo los últimos partidos estaba casi impracticable. Me preocupa mucho más el terreno de juego tanto para ellos como para nosotros, porque ellos intentan jugar también“, deslizó el preparador.

La lluvia incesante en los días previos dañó la superficie y condicionó por completo el espectáculo. Un Fabril con muchas variaciones en su once inicial y un cambio de dibujo distinto al habitual que no terminó de dar sus frutos. El partido fue cerrado como se preveía. Los dos equipos menos goleados demostraron que es muy difícil tirarles al suelo y se repartieron a partes iguales el botín, aunque Domínguez pudo dar la victoria a los blanquiazules en el tiempo de añadido.

El Bergantiños vuelve a exhibir una preocupante fragilidad defensiva (3-4) Más información

El Oviedo Vetusta vuelve a adelantar al Fabril en la clasificación y se sitúa de nuevo como líder del Grupo 1 de Segunda Federación. Una batalla a dos bandas que promete estirarse hasta el tramo final, con los de Abegondo pugnando contra su peor pesadilla de esta temporada. Y no solo por la disputa que les une.

El empate agridulce cosechado ante el Marino de Luanco deja la sospecha de que a los de Manuel Pablo se le atraganta todo lo relacionado con Asturias. A falta de todavía once jornadas para el final, los canteranos ya se han desplazado a la casa de los cuatro equipos asturianos de la categoría, con un denominador común en todas sus visitas.

El Fabril no ha sido capaz de pasar del empate en ninguno de sus enfrentamientos ante el Langreo, Lealtad, Oviedo Vetusta y Marino de Luanco, el más reciente. Cuatro empates (tres de ellos sin goles) y ocho puntos que han volado del casillero. Los más entendibles, los dos de la igualada ante el actual líder, que, pese a ir por debajo casi de principio a fin, pudo acabar con victoria visitante. Los que menos, los firmados ante Langreo y Lealtad, dos conjuntos situados en puestos de descenso a Tercera Federación, a cuatro y seis puntos de la permanencia respectivamente.

Una casualidad curiosa y llamativa que deja un balance negativo. Sin conocer la derrota, pero con menos de la mitad de puntos sumados. El lado positivo de la carambola es que el filial no volverá a desplazarse a la comunidad vecina en la fase regular. Bergantiños, Gimnástica Segoviana, Burgos Promesas, Salamanca y Real Ávila son los duelos a domicilio que le queda por disputar al Fabril en la recta final de esta temporada.