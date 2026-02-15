La previa | El Fabril visita al Marino de Luanco con la obligación de ganar

Mario Nájera, durante el partido contra el Marino de Luanco de esta temporada Quintana

La formación es el factor que mueve los principales intereses del Fabril. Que los jugadores crezcan a nivel deportivo y se preparen para dar el salto definitivo al fútbol profesional y, quién sabe si al primer equipo del Deportivo. La estabilidad del proyecto de la cantera ha permitido que el filial coruñés dé un salto de calidad que se ve reflejado en los resultados.

En la temporada pasada, el equipo blanquiazul jugó la primera ronda del playoff de ascenso a Primera Federación; en el presente curso, ostenta los puestos nobles de la tabla y todo invita a pensar que, como mínimo, volverá a disputar la promoción. Salvo una carambola, esa que siempre es posible en una competición tan ajustada.

Manuel Pablo reconoció en la rueda de prensa previa no estar tan obsesionado con el ascenso como sí están los jugadores. Pero, por ahora, es una meta lejana. Todavía quedan doce jornadas y la igualdad de Segunda Federación obliga a pensar en el día a día. Porque si el Fabril quiere mantener el liderato, el siguiente paso que ha de dar es esta tarde (17.00 horas), ante el Marino de Luanco, un rival difícil de batir, aunque la clasificación pueda parecer lo contrario. Y más después de la victoria del Oviedo Vetusta sobre el Atlético Astorga (0-1), triunfo que le permite asaltar el liderato, siempre y cuando el Fabril no gane hoy.

Manuel Pablo: "A veces el objetivo de querer estar en Primera División influye en la paciencia que necesita la cantera" Más información

No obstante, el filial deportivista ya experimentó en la primera vuelta (0-0) lo que es darse de bruces una y otra vez contra el entramado defensivo del conjunto asturiano. Por algo es el segundo equipo menos goleado del Grupo 1. Una estadística que lidera precisamente el Fabril, con Hugo Ríos como su máximo exponente. El de Ordes es el guardameta que menos tantos recibe, con una media de 0,55 por partido. No se queda atrás su homólogo en el Marino, Dennis. El portero natural de Mieres es el siguiente en la lista de los menos goleados, con una media de 0,67 por encuentro.

Donde sí existe una diferencia clara es en las dianas marcadas. De ahí nace también el salto abismal en la clasificación entre un equipo y otro. La escuadra dirigida por Sergio Sánchez apenas ha firmado 19 tantos, lejos de los 37 que ha rubricado el filial deportivista.

A pesar de ser la plantilla más goleadora del Grupo 1, Manuel Pablo no se conforma. El técnico grancanario es conocedor de la gran igualdad de la categoría y de la motivación que llena a todos los equipos a la hora de jugar contra conjuntos de la zona más alta de la tabla.

La enfermería se vacía

El Fabril viajará a Asturias sin apenas ausencias para afrontar el duelo de esta tarde. Tal y como ha confirmado el preparador isleño en la rueda de prensa previa, solo Damián Canedo –que sufrió una rotura de ligamento cruzado– y Malick serán baja.

Recupera así Manuel Pablo de forma definitiva a jugadores como Iker Vidal. El lateral zurdo, que estuvo dos meses ausente por lesión, disputó sus primeros minutos tras su recuperación en la pasada jornada, ante la Sarriana. Quien se postula para partir como titular tras dejar atrás los problemas en la cadera que sufrió ante el Coruxo y que le obligaron a parar durante más de una semana es Fabi.

Bil y Noé, habituales en la dinámica del primer equipo y en las últimas convocatorias en Segunda División, estarán con el filial salvo giro de última hora. El mediocentro completó el entrenamiento del jueves a las órdenes de Hidalgo, en el que no estuvo el delantero. El viernes, ninguno de los dos se ejercitó con el primer equipo. Gana así el Fabril enteros para llevarse tres puntos que valdrían para recuperar el liderato, alimentar aún más el sueño del ascenso y seguir llamando a la puerta de Hidalgo.