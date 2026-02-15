El Juvenil concluye su semana perfecta con una goleada

El Deportivo celebra el tanto de la victoria en el Heliodoro Rodríguez López @benicazorlaph

El Juvenil A del Deportivo redondeó una semana perfecta y exigente con una victoria ante el Solares por 7-0. Ni el hecho de jugar dos partidos en menos de cuatro días, ni el viaje hasta la isla de Tenerife pudo frenar al conjunto blanquiazul dirigido por Miguel Figueira.

Con muchas rotaciones en el once inicial— solo Guile Pastriza, David Fernández y Lucas Castro repitieron titularidad respecto al triunfo en el Heliodoro Rodríguez López que clasificó a los herculinos para la Final Four de la Copa del Rey—, el Dépor saltó al campo Arsenio Iglesias del Dépor Training Center con la misión de mantener su distancia de puntos con el segundo clasificado, el Celta de Vigo, y esperar a un posible tropiezo de los celestes en su visita a Santander, cosa que no ocurrió.

Cuatro minutos antes de alcanzar la media hora de partido, Lucas Castro adelantó a los locales con un remate de cabeza en el primer palo tras un saque de esquina. Jugada de estrategia para romper la igualdad en el marcador y en el juego.

Miguel Figueira: "Non me importaría que fose unha final contra o Celta" Más información

Rubén Trillo amplió la ventaja en el 36. Una acción cocinada a fuego lento que el atacante deportivista finalizó con un disparo desde media distancia. Con atrevimiento y acierto, puso el 2-0. Con ese resultado, gallegos y cántabros encararon el túnel de vestuarios.

El segundo tiempo fue un toser y cantar para los de Abegondo. Al poco de regresar al verde, el ‘8’, Lucas Castro, se volvió a aliar el segundo en su cuenta particular. No sería el último. En el 57 selló su hat-trick y decimoquinta diana del curso .

No levantó el pie del acelerador el Deportivo. Miguel de Labra se sumó a la fiesta para firmar el quinto y, tras el sexto de Iker Gil, anotar el 7-0 definitivo.

Una semana de sobresaliente para el Juvenil y una goleada que les aúpa hasta los 49 puntos, cuatro por encima del Celta, su principal perseguidor. En la próxima jornada, los de Figueira viajarán hasta Vilagarcía de Arousa para enfrentarse al Arosa, décimo clasificado.