Miguel Figueira: "Non me importaría que fose unha final contra o Celta"
O adestrador do Xuvenil A do Deportivo valora a posibilidade de que a Final Four se dispute en Galicia
Despois de eliminar ao Tenerife, Miguel Figueira analizou na sala de prensa de Abegondo o momento que atravesa o seu equipo. Puxo en valor o traballo colectivo e tamén o éxito de que dous dos catro conxuntos que están na fase final sexan galegos.
Estado anímico do equipo. “A resposta do equipo foi moi boa a nivel individual, pero a nivel colectivo sobre todo. Están contentos e creo que estas últimas semanas todos están sendo partícipes, tanto en Liga como na Copa, usamos todo o plantel e eles síntense importantes. Oxalá tivésemos partidos todas as semanas mércores e domingo, porque eles creen en todo o que fan e síntense valorados e importantes”.
Competitividade. “Estou máis satisfeito de ganar en Tenerife pola nosa forma de competir. Os nosos laterais practicamente estiveron en campo contrario todo o partido, incluso nos tramos finais. Sempre lles digo o mesmo, non podemos xogar sempre como se fose o último minuto de partido. Era moi importante saír tranquilos ao campo. Esta semana houbo instrucións tanto para eles como para o corpo técnico. Había que ter tranquilidade porque eles ían saír revolucionados, acelerados. Gañamos con esa forma de entender o fútbol, incluso se me apuras creo que puidemos merecer un pouco máis e sufrir algo menos ao final”.
Final Four, posibilidade de que se xoga en Galicia. “A ver, a min gustaríame que fose na Coruña e que fose en Riazor. A partir de aí, donde sexa, dáme un pouco igual. Solo pensamos no partido do domingo en Solares. Imos pensar nisto, desfrutar do éxito que tivemos e esa fase final, oxalá sexa na Coruña e en Riazor”.
Dous equipos galegos na fase final, posibilidade dun derbi na final. “Sempre me gusta derrotar e gañar ao Celta, pero hai que dar sempre valor ao rival que é, neste caso un club galego. Temos que felicitalos polo traballo que están conseguindo, non só o filial, tamén o primeiro equipo con xente da casa, con xente que incorpora de fóra e que lles da calidade. Non me importaría que fose unha final contra o Celta, pero se son sincero, como lles digo aos rapaces, debemos pensar en nós mesmos, ser mellores nós. Despois os rivais danme un pouco igual”.
Reto máis complicado da súa carreira. “Si, díxeno na previa e recalcoo agora. Hai moitas, moitas horas de traballo nesta tempada, dende a pretempada. Hai moitos xogadores aos que na pretempada lle tiñamos que corrixir situacións tácticas, situacións físicas, situacións psicolóxicas sobre todo, porque había en determinadas posicións nas que ían ter que repartir os minutos. Costou encaixar todo. Pero Departamento de Psicopedagoxía, Departamento de Analistas, Departamento de Condicional, todos arrimaron ombro. Creo que como entrenador a vantaxe que teño é un pouco esa intelixencia de deixarme aconsellar e deixarme apoiar en todos estos departamentos. É un traballo colectivo de todos. Eu son a cabeza visible e o único que podo facer é dar cabida a todos eles no traballo diario. O equipo respondeu moi ben, os rapaces cren en nós, en que poden chegar arriba porque ven ao primeiro equipo con moitos da canteira. Tamén no Fabril poden ter o seu sitio con Manu. A partir de aí, a desfrutar e a seguir crecendo”.