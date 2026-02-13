Manuel Pablo: "A veces el objetivo de querer estar en Primera División influye en la paciencia que necesita la cantera"

Manuel Pablo, en rueda de prensa RCD

El Fabril visita este domingo a las 17.00 horas al Marino de Luanco en un partido en el que lo más que "preocupa" a Manuel Pablo es el estado del césped. "Embarrado" en las últimas semanas. El técnico canario habló del próximo encuentro y de la dificultad de hacer casar el objetivo de ascender a Primera División con dar oportunidades a la cantera.

Estado físico. "En principio tenemos a todos, menos a Damián y Malik, que están de baja, pero los demás están todos disponibles. Es un poco una semana distinta por el terreno que nos vamos a encontrar, que viendo los últimos partidos estaba casi impracticable y cambiando un poco de registro, digamos".

Advertencia al vestuario. "Ya lo dije un poco después del partido, tenemos que estar atentos los máximos minutos posibles porque cualquier equipo te puede dar un susto. Es verdad que dominas y tienes situaciones, pero al final si no tienes el acierto… siempre los partidos están muy abiertos y creo que tuvimos una fase donde estuvimos despistados y eso nos costó el empate".

Preocupado por el estado del campo. "Tienen jugadores veteranos, jugadores que tienen calidad, pero me preocupa mucho más el terreno de juego tanto para ellos como para nosotros, porque ellos intentan jugar también. Va a ser complicado darle continuidad al balón porque en los últimos dos partidos ya desde la primera parte estaba muy embarrado el campo. Situaciones donde caen los jugadores solos y bueno, difícil para la práctica del fútbol y encima con peligrosidad".

Prioridad al crecimiento de los futbolistas. "Para mí sigue siendo importante el cómo consigues las cosas, cómo trabajas en el día a día y sobre todo cómo formas a los jugadores. Ganar y que haya malos comportamientos no me vale y no lo voy a permitir, vamos. Yo creo que lo tenemos todos claro en ese sentido. Lógicamente la competición es una gran parte de la formación pero no es lo único. A partir de ahí, sí que están más obsesionados los jugadores con esa posibilidad de ascender que yo".

La puerta abierta al primer equipo. “Creo que desde que se ganó la Copa de Juveniles la base ha dado un salto, se lo ha creído. Creo que anteriormente, lógicamente había situaciones de ganar campeonatos pero yo creo que ahora es más constante y creo que eso ha servido para dar visibilidad a todo lo que se está haciendo y creo que el seguimiento de la afición también ha sido mucho mayor a la cantera”.

La balanza entre las oportunidades y cumplir con los objetivos. "A veces el objetivo de querer estar en Primera División influye en la paciencia que necesitan estos jugadores. Estamos en esa balanza donde es difícil saber a qué lado ir, pero creo que el trabajo se está haciendo y esperemos que poco a poco puedan ir apareciendo esos jugadores".

Reconocimiento a los técnicos de la escuela. "Yo siempre me he sentido en mi casa y pienso que siempre he tenido el apoyo desde que entré. Me han dejado la libertad para hacer lo que quería en cada momento y eso es algo que valoro mucho. Siempre he tenido la tranquilidad de poder trabajar como he querido. Para mí eso ya es ser reconocido".

¿Se esperaba estar tantos años en el Deportivo? No, y eso que ya firmé por siete años, que ya me parecía mucho cuando llegué con 22, pero bueno, después fui aumentando. Todavía me quedan muchos, pero sí que no esperaba estar tantos años. Una vez que vas cumpliendo años en el mismo club las situaciones con el club ya son familiares. Siempre he sentido esto como mi casa. Es verdad que cuando dejas de ser jugador y pasas a ser técnico, a veces no siempre te dan esa oportunidad en la misma casa. Creo que nos hemos entendido siempre y creo que esto va también de rendimiento. En ese sentido también están contentos conmigo y por eso esa relación es tan larga".