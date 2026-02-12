La factoría Abegondo vuelve a llamar a la puerta de un título

Lucas Regueiro celebra el tanto que dio el pase a semifinales de Copa del Rey Juvenil ante el Tenerife @benicazorlaph

Abegondo vuelve a llamar a la puerta de un título. Y ya van varias temporadas en las que el Juvenil A certifica su presencia en las fases finales. Solo Deportivo y Betis repiten en la Final Four con respecto a la edición pasada de Copa del Rey. Los acompañan Barcelona, rival del equipo coruñés, y Celta, que se medirá al cuadro verdiblanco. Los dos conjuntos gallegos seguramente sean el principal motivo por el que la Real Federación Gallega de Fútbol valora solicitar la final a cuatro.

En el último lustro, la factoría Abegondo no deja de codearse con entidades que mantienen a sus principales equipos en la élite del fútbol español. En el Grupo 1 de División de Honor Juvenil se ha erigido como campeón en tres de los últimos cinco años por delante de clubs como Celta, Racing de Santander o Real Sporting. Un primer puesto que le sirvió para certificar su presencia en la Copa de Campeones, esa competición a la que solo acceden los siete campeones de sus respectivos grupos y el mejor segundo. Así fue como, en la campaña 2021-22, a pesar de no ser líder de su grupo el Dépor, formó parte de los ocho mejores conjuntos de España.

Las actuaciones del Juvenil A no han dejado indiferente a nadie. La victoria ante el Tenerife otorgó al Dépor el pase a semifinales. Un paso que revela la regularidad del proyecto de cantera blanquiazul. Será la segunda vez en los últimos cinco años que el equipo herculino pise dicha ronda, después de hacerlo también en 2023. Y lo hará para buscar una final que no ha saboreado nunca.

Tocar el cielo

En el ejercicio 2020-21, el Deportivo se proclamó mejor equipo juvenil de España. Apeó a Las Palmas en los cuartos de final, al Real Madrid en las semifinales y alzó el título tras vencer en la final al Barcelona. Desde ese año hasta hoy, solo hubo una edición en la que el nombre del Deportivo no estuvo presente: en 2023, curso en el que el Celta fue campeón del Grupo 1 y el Atlético de Madrid se erigió como mejor segundo.

Donde no ha fallado ha sido en la Copa del Rey. Su peor clasificación del último lustro fue en la 2021-22, cuando no logró avanzar de dieciseisavos al caer contra el Celta (2-1). Al año siguiente fue capaz de redimirse al meterse en la fase previa a la final, la que pudo tocar con la yema de los dedos hasta que un tanto de Rachad Fettal, delantero del Almería, aguó sus planes en el tiempo de descuento (1-2). El equipo balear volvió a ser su verdugo en cuartos de la edición copera de 2024, esta vez en los penaltis. En la pasada campaña, el equipo cayó en octavos ante el Athletic Club (0-1).

Sea como sea, la factoría Abegondo lleva muchas temporadas levantando la mano en el fútbol juvenil nacional. Su presencia en la Copa del Rey está garantizada y es rara la temporada en la que no se clasifique entre los ocho mejores equipos del país. Así es que muchos jugadores, tras finalizar su etapa de fútbol formativo, están preparados para dar el salto al Fabril. Incluso algunos, como Pablo García o Samu Fernández, todavía en edad juvenil, están en dinámica íntegra con el filial herculino.

Esta campaña, aún en curso, parece ir encaminada hacia otro éxito. En el bolsillo ya están unas semifinales de Copa del Rey que, como mínimo, ofrecen el derecho a soñar con el título.