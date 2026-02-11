La previa | El billete para la Final Four está en Tenerife

Lance del juego en el partido de octavos de final entre Deportivo y Rayo Vallecano Quintana

Vuelve el torneo de la ilusión; vuelve la Copa del Rey Juvenil. Después de eliminar al Sporting Hortaleza (1-3) y al Rayo Vallecano (1-4) de forma contundente, el Deportivo está a un paso de certificar su presencia en la ansiada Final Four. Para ello, el conjunto dirigido por Miguel Figueira tendrá que sortear esta tarde (19.00 hora española) al Tenerife, último escollo previo a las semifinales, en un escenario de ensueño: el Estadio Heliodoro Rodríguez López.

Será la primera vez en esta edición copera que el equipo herculino no sienta el calor de su afición. Al menos no de forma directa. A diferencia de las dos anteriores rondas, disputadas en Abegondo, esta vez jugará a más de 2.200 kilómetros de A Coruña.

Enfrente estará un Tenerife que se planta en los cuartos después de apear al Sporting de Gijón (3-2) y al Leganés (1-1, 7-8 en penaltis), que además marcha segundo en el Grupo 6 de la División de Honor Juvenil. La escuadra isleña llega además con la confianza intacta después de vencer el duelo liguero ante el Huracán (1-4) y sumar tres puntos que le mantienen vivo en la pelea por el liderato. Ese privilegio que, por ahora, le corresponde a su mayor rival, Las Palmas, por una diferencia de un solo punto.

En el casillero del Tenerife se refleja la superioridad con la que afronta la competición liguera. Solo ha perdido un partido y empatado otros dos en 19 disputados, además de haber marcado 55 goles y encajado tan solo 13. Unos números similares a los que maneja el Deportivo en el Grupo 1: una derrota, cuatro empates, 54 tantos a favor y otros 13 recibidos. No obstante, a diferencia del conjunto isleño, el cuadro herculino manda en su grupo con un margen de cuatro puntos sobre el Celta (con un partido menos).

Líderes consolidados

Sobre el verde del Heliodoro estará Mauro Valeiro, que recientemente fue citado por la selección española sub-17. El canterano del Deportivo no está dejando a nadie indiferente. Ni siquiera a Sergio García, técnico del combinado nacional. Miguel Figueira no dudó en señalar al centrocampista como uno de los “referentes del equipo”. Además, valoró que la presencia del Deportivo en una eliminatoria como la de hoy, “le da una visibilidad a su trabajo”.

No faltarán tampoco a la cita Lucas Castro e Iker Gil, baluartes ofensivos en el conjunto coruñés. Castro, con doce dianas, se erige como el máximo artillero del Juvenil A, seguido de Gil, con nueve. No se queda atrás David Páez, ariete del Tenerife que acumula ya trece tantos. No obstante, en la competición copera, quien toma la delantera es Iker Gil, con tres.

El encuentro parece atesorar los ingredientes ideales para vivir un partido a la altura de unos cuartos de final de Copa del Rey: un estadio como el Heliodoro, dos equipos con propuestas atractivas y una sed de venganza que inunda al conjunto dirigido por Suso Santana. Ambos pelearán por el billete que da acceso a la Final Four, pero el Tenerife lo hará también con la idea de saldar una cuenta pendiente después de que el Deportivo le golease (8-1 en el global) en la Copa de Campeones del curso pasado.