El Juvenil supera al Tenerife y se mete en la Final Four de la Copa del Rey (0-1)

El Deportivo celebra el tanto de la victoria en el Heliodoro Rodríguez López @benicazorlaph

El Deportivo salió victorioso de su visita a Tenerife gracias a un gol de Lucas Regueiro en el minuto 70 que permite al club coruñés volver a plantarse en una semifinal de la Copa del Rey tres temporadas después. No fue un ejercicio sencillo. Los de Miguel Figueira aguantaron el arreón de los tinerfeños y, tras el paso por los vestuarios, maduraron un partido muy igualado que se decantó por el constante peligro que los de Abegondo causaron a través de sus extremos y laterales a lo largo de todo el encuentro. Lucas conectó el centro de Guille e hizo el gol de la victoria en la isla.

Ninguno de los dos equipos salió a especular ni a gestionar esfuerzos por las grandes dimensiones del Heliodo Rodríguez López. La ilusión que supone jugar en el estadio del primer equipo hizo mella en la intensidad inicial con la que los tinerfeños comenzaron el encuentro. Yanes, a los treinta segundos, ya había probado a Anxo Regueiro.

Una declaración de intenciones a la que iban a dar continuidad David Páez, obligando, esta vez sí, a esforzarse al máximo al guardameta coruñés, que voló aunque el disparo no cogió portería por escasos centímetros.

Dos acciones, una de verdadero peligro, al primer cuarto de hora que hinchó de moral a los isleños. El Deportivo se mostró algo más pausado. Líneas adelantadas, igualando a los centrales en su salida de balón y aprovechando la amplitud del campo para crear sus primeros acercamientos. Xabi Campos, lateral izquierdo del Dépor fue la amenaza indetectable. Atacó el intervalo central-lateral y llegó a línea de fondo con la templanza necesaria para elegir la mejor opción. Primero detectó la incorporación de Lucas Castro desde segunda línea, pero un Yanes ya amonestado se cruzó a tiempo. Después llegó la más clara. Un pase atrás que Álvaro Fraga, con el interior del pie, e Iker Gil, a bocajarro, no pudieron transformar. Sosa evitó el 0-1 con una dobla intervención muy meritoria.

Hacía sus primeros pinos el Deportivo para equilibrar la balanza. Leandro logró robar el balón en posiciones avanzadas y hundió a la defensa rival con sus carreras, mientras que Álvaro Fraga y Mauro Valeiro, movían al equipo con posesiones largas que permitía a los de Figueira asentarse en el otro lado de la divisoria.

A punto estuvo el Tenerife de Suso Santana, entrenador del cuadro local y leyenda del club tras disputar diez temporadas con el primer equipo, de encontrar el premio del gol en las jugadas de estrategia. Dos saques de esquina que se envenenaron y que generaron polémica por un posible penalti por mano de David Vergara que el colegiado, Víctor Álvarez, no señaló pese a estar encima de la acción. Interpretó que el balón venía tras un rebote de un propio compañero. Con susto en el cuerpo para los gallegos, los 22 protagonistas encararon vestuarios con la igualdad en el marcador y en el verde.

Figueira aprovechó el tiempo de descanso para ajustar a los suyos y las correcciones tuvieron efecto inmediato sobre el campo. El Deportivo fue muy superior en el primer cuarto de hora de la segunda mitad y se quedó a nada de adelantarse en el partido. Lucas Castro lideró la primera jugada en la que los herculinos pudieron correr con metros por delante. Lucas Castro condujo por el carril del medio y Leandro finalizó al primer palo, pero se marchó desviado.

En la siguiente, Xabi Campos volvió a generar estragos en el dos para uno con Mauro Valeiro, que lo supo leer y le puso en ventaja. El zurdo conectó de nuevo con Lucas, pero el '8', libre de marca y en el área pequeña, se topó con la madera. La ocasión más clara de todo el encuentro, con el portero a contra pie.

Agitó el avispero el preparador blanquiazul. Leandro, uno de los más activos en el frente de ataque, entregó su lugar a Nicolás Balbas. Cambio de nombres, pero no de idea. Todas las intentonas del Dépor llegaban por banda, con el vuelo de los laterales y el posterior centro. Xabi estaba cumpliendo, faltaba por sumarse Guille Pastoriza, autor del último gol en la eliminatoria ante el Rayo Vallecano. Balbas temporizó, el '2' dobló y envió un balón franco al punto de penalti para que Lucas Regueiro anotase el 0-1 en el minuto 70.

No lo enmendó Santana y lo aprovechó el Deportivo para ponerse por encima y dar un paso de gigante para estar presente en la Final Four de la Copa del Rey Juvenil. Pero quedaba todavía mucha piedra que picar.

El Tenerife lo intentó hasta el final con más corazón que fútbol. Solo el balón parado inquietó a un Anxo Regueiro que vivió cómodamente el segundo acto. El Deportivo pudo sentenciar al contragolpe. Lo intentó Iker Gil con un remate que no pilló dirección portería.

Finalmente, los coruñeses aguantaron su portería a cero y jugarán ante el Barcelona la semifinal de la Copa del Rey tres años después.