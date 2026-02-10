Tenerife-Deportivo: cómo y dónde ver los cuartos de final de la Copa del Rey Juvenil
El Estadio Heliodoro Rodríguez López acoge este miércoles (19.00 hora española) un duelo que tiene como premio el billete para la Final Four
El Deportivo apeó al Sporting Hortaleza en la primera ronda de la Copa del Rey Juvenil (3-1), al Rayo Vallecano en octavos de final (4-1) y ahora se enfrenta al Tenerife en los cuartos de final en un partido que se disputará en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. A continuación, te contamos el horario del Tenerife - Deportivo y dónde ver el partido en directo.
📅 Horario del Tenerife - Deportivo
El encuentro entre el Tenerife y el Deportivo se jugará en las siguientes condiciones:
- Día: miércoles 11 de enero.
- Hora: 19.00 hora española.
- Estadio: Heliodoro Rodríguez López
- Competición: Copa del Rey Juvenil.
📺 Dónde ver el Tenerife – Deportivo online
El Tenerife – Deportivo se podrá ver en directo a través de los siguientes canales:
A las puertas de la Final Four
El Juvenil A, dirigido por Miguel Figueira, regresa a la Copa del Rey después de no fallar en el encuentro liguero ante la Gimnástica de Torrelavega (2-1). Los goles de Mesía y Trillo permitieron al conjunto corués sumar tres puntos para mantener el liderato.
Por su parte, el Tenerife recibirá al Deportivo tras vencer en liga al Huracán (4-1), con dianas de Trujillo, Mario Mufrege por partida doble y José Yanes. El equipo isleño se mantiene así en la pelea por el liderato, puesto que ocupa Las Palmas.