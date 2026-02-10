Tenerife-Deportivo: cómo y dónde ver los cuartos de final de la Copa del Rey Juvenil

Lance de juego en el encuentro entre Deportivo y Rayo Vallecano de octavos de final de Copa del Rey Juvenil Quintana

El Deportivo apeó al Sporting Hortaleza en la primera ronda de la Copa del Rey Juvenil (3-1), al Rayo Vallecano en octavos de final (4-1) y ahora se enfrenta al Tenerife en los cuartos de final en un partido que se disputará en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. A continuación, te contamos el horario del Tenerife - Deportivo y dónde ver el partido en directo.

📅 Horario del Tenerife - Deportivo

El encuentro entre el Tenerife y el Deportivo se jugará en las siguientes condiciones:

Día : miércoles 11 de enero.

: miércoles 11 de enero. Hora : 19.00 hora española.

: 19.00 hora española. Estadio : Heliodoro Rodríguez López

: Heliodoro Rodríguez López Competición: Copa del Rey Juvenil.

📺 Dónde ver el Tenerife – Deportivo online

El Tenerife – Deportivo se podrá ver en directo a través de los siguientes canales:

A las puertas de la Final Four

El Juvenil A, dirigido por Miguel Figueira, regresa a la Copa del Rey después de no fallar en el encuentro liguero ante la Gimnástica de Torrelavega (2-1). Los goles de Mesía y Trillo permitieron al conjunto corués sumar tres puntos para mantener el liderato.

Por su parte, el Tenerife recibirá al Deportivo tras vencer en liga al Huracán (4-1), con dianas de Trujillo, Mario Mufrege por partida doble y José Yanes. El equipo isleño se mantiene así en la pelea por el liderato, puesto que ocupa Las Palmas.