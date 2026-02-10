El Fabril mantiene su idilio con los triunfos sobre la bocina

Mario Nájera y Manu Ferreiro celebran el gol del segundo ante la Sarriana Patricia G. Fraga

Dicen que los equipos campeones están rodeados por una especie de aura que les permite ganar partidos que están encaminados al empate. Unos lo califican de fortuna; otros se alejan de cualquier misticismo y entienden que las victorias sobre la bocina son fruto de la insistencia y del trabajo. Seguramente todo influya de alguna manera. Aunque la suerte, a veces, hay que perseguirla. De la misma manera que hace el Fabril, ese equipo que parece tener un imán para los finales de infarto.

El pasado sábado, ganar a la Sarriana era algo innegociable para mantener la distancia con el Oviedo Vetusta. De haber perdido, el filial carbayón le hubiese arrebatado el liderato. Un empate igualaría las cuentas y obligaría a mirar el golaveraje, factor que favorece al conjunto asturiano (0-1 en Abegondo y 1-1 en El Requexón). Este último resultado parecía que iba a ser el definitivo. Sin embargo, el Fabril volvió a dar cuenta de que paga la suscripción de las victorias épicas.

El tanto decisivo llegó pasado el minuto 90. Pablo García, que había entrado poco antes, ganó línea de fondo y filtró un pase para la entrada desde atrás de Fabi, que golpeó de primeras para dar los tres puntos al conjunto herculino.

Fabi no fue el primero que hizo estallar al deportivismo a falta de pocos minutos para el final. Antes que él, otros sacaron petróleo en el tiempo extra. En la jornada 3, ante el Salamanca (2-1), Rubén Fernández firmó un golazo por la escuadra que llegó justo antes de que el delantero fuese apartado del club por motivos extradeportivos. Meses después se confirmó su traspaso al Valencia.

Una jornada más tarde, Bil hizo lo propio al anotar el 2-3 definitivo ante el Rayo Cantabria en el 97. En aquel duelo, el camerunés se puso la capa de héroe y rubricó un hat-trick para certificar la que todavía es la victoria más tardía del Fabril en la presente temporada.

Se apuntó también a los finales de infarto Pablo Cortés. Fue ante el Coruxo, en la jornada 18, cuando el ex del Zaragoza celebró su primer tanto con la elástica blanquiazul que sirvió para sumar tres puntos que permiten ahora al filial coruñés copar el puesto más alto del Grupo 1 de Segunda Federación.

Paciencia y ritmo

Los equipos rivales tienen claro cómo hacer daño al equipo dirigido por Manuel Pablo. Los planes de partido de los adversarios siempre pasan por conformar un bloque bajo, que el tiempo pase a su favor y en contra del Fabril.

Entramados defensivos de difícil intromisión como arma para desesperar a los jugadores blanquiazules. No obstante, Manuel Pablo siempre hace especial hincapié en la necesidad de jugar a un ritmo alto para propiciar espacios en el bloque rival, pero también en la importancia de saber esperar la oportunidad idónea y de mantener la paciencia.

La escuadra coruñesa demuestra hacerse eco de las palabras de su técnico y lo revela con las victorias sobre la bocina. Esas que a los jugadores les dejan un sabor a gloria y que son igual de necesarias que las goleadas que alejan cualquier sufrimiento desde bien pronto.