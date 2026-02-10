Copa no Heliodoro e Castellón, semana especial para Miguel Figueira: "É un premio"
O adestrador do Xuvenil A busca a Final Four en Tenerife este mércores, antes da visita do Dépor á súa segunda casa
A Copa do Rei sempre xenera ilusión. E máis aínda cando a Final Four está á volta da esquina. Ao Deportivo, comandado por Miguel Figueira, só lle queda un paso máis: apear ao Tenerife (19.00 hora española) no Estadio Heliodoro Rodríguez López, un escenario que o propio técnico calificou de "premio".
Figueira, con pasado no Castellón, equipo do que portou o brazalete de capitá, tamén tivo unhas palabras para o encontro do próximo domingo entre o primeiro equipo branquiazul e o conxunto 'orellut'.
Ilusión pola Copa. “Si, un ano máis a Copa neste mes de xaneiro, febreiro, crea un plus de motivación. Permítenos aos corpos técnicos a traballar na motivación dos rapaces, non solo con obxectivos a medio e largo prazo, se non tamén a corto prazo. Estamos nunha dinámica moi boa, o equipo está confiando nas súas posibilidades. Estas últimas semanas, con tantos partidos, podemos usar a todos os xogadores, todos están implicados. Imos con moito respecto ao Tenerife, sabendo ao estadio ao que imos e con toda a ilusión do mundo de poder facer as cousas como creo que nos merecemos e como sabemos”.
Xogar no Heliodoro. “Desde un primeiro momento o Tenerife fíxonos saber a intención de xogar no Heliodoro. Manexouse a posibilidade de adiantar o partido, só que co Torrelavega non tivemos opción, tivemos que xogar o domingo. Para eles e para nós é un premio. Esta mesma eliminatoria o ano pasado xogouse en Riazor con un moi bo ambiente. Os rapaces meréceno, tanto pensando nos meus como pensando nos do Tenerife, que están facendo unha gran campaña”.
Xuvenís co Fabril. “Por agora non valoramos ningunha variación na convocatoria da que estamos facendo nas últimas semanas. Pensamos solo nos que temos”.
Tenerife. “Levamos dende que acabamos o partido en Torrelavega vendo todos os partidos que puidemos do Tenerife. É un equipo moi diferente ao do ano pasado, este si que é un Tenerife máis canario, propoñen moito con balón e teñen xogadores individualmente dun nivel moi alto. Espero unha eliminatoria moi igualada. Nós chegamos nun gran momento, pero eles o ano pasado non estaban no seu mellor momento, tiveron tamén algún percance de lesións e víronse mermados. Este ano son un equipo potente para estar en cuartos de final de Copa do Rei e gañar como gañaron en Butarque, creo que son credenciais suficientes como para respetalos".
Evolución das canteiras. “Este é un traballo colectivo. Son a cabeza visible deste proxecto, pero como vistes a tempada pasada, hai que estar preparados para que cando algún ano non teñamos bos resultados, saibamos que o traballo que estamos facendo de formación é positivo. Este ano hai moitas hora detrás. Non empezamos como queríamos a tempada, pero non so a nivel de resultados, senón que creiamos que o equipo non estaba sendo o suficientemente forte como para soportar situacións adversas. Fomos traballando dende o departamento de psicoloxía, con moitos analistas do club, con outros adestradores… Ademais do traballo do corpo técnico, de Fran Varela —preparador físico—, sobre todo no aspecto condicionais, é fundamental. Despois Manobel —segundo entrenador— e Javi Valencia —entrenador de porteiros—, están facendo un traballo de moitas horas. Non vou decir que noutros anos non nos dedicáramos tanto, pero ao mellor si que era máis fácil porque as individualidades, o grupo, xa resolvían. Este ano estou orgulloso de dar resposta dos xogadores porque non foi fácil dende o primeiro momento e agora estanse vendo esos frutos. Nestos últimos catro partidos, exceptuando a un xogador que está casi recuperado de lesión, os outros 20 pasaron pola titularidade, e eso fala moi ben do traballo que están facendo”.
Claves do partido. “Creo que mañá imos ver dúas propostas moi similares. O Tenerife deste ano parécese moito máis a nós do que se parecía o ano pasado. Creo que eles van intentar ter o balón, creo que non saben xogar a non ter o balón e a nós pásanos un pouco o mesmo. Si que somos capaces de presionar alto os dous, así que a ver quen é capaz de ter mais posesión de balón coa finalidade de chegar a portería contraria. Hai que estar preparados para que eles nos podan quitar o balón, porque realmente creo que teñen un nivel técnico moi bo. Tamén creo que poden sufrir cando nós sexamos capaces de ter ese dominio de xogo e de balón. Despois tamén hai un aspecto moi importante que temos que remarcar, o estadio. O nivel de activación, de excitación que podan ter eles o nivel de tensión que podamos ter nós. Si somos capaces de controlar ese tipo de situacións e levalas ao noso terreo, creo que podemos dar ese punto máis".
Mauro Valeiro, citado por la selección española sub-17. “É un premio moi merecido. Mauro pode representar o que é o traxecto que leva este equipo. En pretemporada puxémoslle traballos e tarefas porque creiamos que tiña que esforzarse e mellorar. É un chaval que a progresión que leva é espectacular. Nestos momentos podemos falar de Mauro como un dos referentes do equipo. Por sorte para el, que o equipo chegue a estas eliminatorias, dálle unha visibilidade ao seu traballo. El sabe que sen o colectivo non chegarían estas convocatorias. É unha gozada para nós ter un representante na sub-17, igual que están Samu arriba e Raúl Lema, que vén por detrás. É un premio para todos en Abegondo, para toda a base, para os que traballamos con eles. O único que espero é que se salga en Tenerife e despois xa marchará a incorporarse coa sub-17. Teño a sorte de ser adestrador del e desfrutalo”.
Ex capitán do Castellón, próximo rival do Deportivo na Liga Hypermotion
O primeiro equipo viaxa a Castellón, lugar especial a nivel persoal. “Castellón, donde naceu o meu primeiro fillo, tiven alí unha vida paralela á deportiva, con moitos amigos. Creo que non fago nada malo dicindo que é un dos mellores equipos a nivel de proposta futbolística e cando veu aquí fixo moi bo partido. Nestos momentos tamén o Dépor está indo de menos a máis e eu solo espero que os tres puntos veñan para A Coruña. O corazón si que pode estar dividido a nivel personal, pero a nivel deportivo sinto moito orgullo por defender este escudo, da miña casa, son deportivista a morte”.
Ambiente en Castalia. “Recordamos a eliminatoria que tivemos fai dous anos que fomos todos alí e estivemos no campo e creo que se desfruta. É unha afición que anima moito. Pode ser que sexa a segunda ou terceira mellor de España, a primeira é a do Dépor e despois a do Levante e a do Castellón creo que son as mellores (risas)”.