La previa | Derbi gallego para seguir líder

Ganar en Oviedo era clave. Más que vencer, puntuar. El Fabril lo hizo y privó al filial carbayón de copar el puesto más alto de la clasificación. Con el empate (1-1), el conjunto dirigido por Manuel Pablo mantuvo la primera posición, esa en la que ya parecer estar asentado. No por la diferencia de puntos con respecto a sus perseguidores, sino por cumplir la jornada número 15 como líder.

Y si no perder en El Requexón fue clave, sumar tres puntos esta tarde ante la Sarriana no lo será menos. El filial deportivista firmó una notable actuación en un contexto de partido muy desfavorable.

El entrenador alabó la imagen ofrecida en tierras asturianas a la par que reta a sus jugadores de mantener ese nivel de juego e intensidad cada fin de semana: “Hicimos muy buen partido allí. A nivel competitivo, de esfuerzo, de fútbol… hicimos muy buen partido y en sus manos está mantener ese nivel. Creo que dominamos bastante, pero no pudimos llevarnos los tres puntos. El nivel que ofrecimos el otro día hay que metérselo en la cabeza. Contra todos los rivales tenemos que mostrar esa competitividad”

La igualdad de la competición no permite relajaciones. De ahí el palo y la zanahoria a sus futbolistas. El Oviedo Vetusta, por su parte, afronta su encuentro ante el Burgos (hoy a las 19.00 horas) a solamente dos puntos del Fabril. De esta forma, un tropiezo del filial deportivista le pondría el liderato a tiro.

El conjunto herculino ya sabe además que no existe ese rival que no pueda complicar las cosas. Además, la Sarriana pelea por alejarse de la zona de descenso, de la que ahora mismo le separan solo cuatro puntos, después de que el pasado fin de semana el Valladolid Promesas le recortase distancias en el duelo disputado en Sarria (2-3).

No obstante, un derbi gallego siempre suele estar dotado de unas pinceladas especiales. Las fuerzas tienden a igualarse y de poco importa la posición clasificatoria. Ya lo demostró la Sarriana en la primera vuelta, que rascó un meritorio empate en su campo: “Es un equipo que intenta combinar mucho y mezcla a gente por dentro. Lo están haciendo bien y allí nos defendieron bien. Están muy pendientes de las ayudas y espero un poco el partido de esa primera vuelta. Si nosotros estamos bien metidos, con intensidad, buscando alternativas… tendremos más cercano el objetivo”, deslizó Manuel Pablo.

Por aquel entonces, el Fabril no fue capaz de llevarse la victoria y solo un gol de Bil desde el punto penalti, cargado de polémica, permitió a los blanquiazules igualar el encuentro.

Precisamente, el máximo artillero del filial herculino, gracias a doce dianas, estará presente en la convocatoria. A pesar de ser una opción real para el primer equipo, el calendario en este caso ha premiado al delantero camerunés. El conjunto dirigido por Antonio Hidalgo tiene fijado su partido ante el Albacete para mañana a las 16.15 horas, de forma que su presencia con el Fabril no está comprometida. Lo mismo sucede con Noé. El mediocentro, que vio esta semana cómo el club hacía oficial la incorporación de Riki, se postula para partir como titular esta tarde ante la Sarriana.

Sobre el papel indefinido y cambiante de ambos jugadores habló el técnico canario, que, como si de un portavoz se tratase, explicó cuál será la situación que tendrán hasta final de temporada: “Ellos siguen igual que la semana pasada. Estuvieron convocados, pudieron venir con nosotros… será esa línea. Entrenando mucho con el primer equipo y en el fin de semana, pues muchas veces estarán mitad y mitad. La idea es que estén más en dinámica de primer equipo”, zanjó el preparador.

Dos refuerzos de lujo para defender una jornada más el liderato en Abegondo.