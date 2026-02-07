Fabi firma la épica bajo la lluvia en el último minuto (2-1)

Manu Ferreiro, autor del primer gol, durante el partido en Abegondo contra la Sarriana PATRICIA G. FRAGA

Fabi devolvió la luz al Fabril en una tarde marcada por la intensa lluvia en Abegondo. Los blanquiazules tiraron de fe para cerrar una victoria que les mantiene en la primera posición y que se les había escapado de las manos. Porque los locales se adelantaron en el primer cuarto de hora con un tanto de Manu Ferreiro, pero justo antes de llegar al descanso, Arona hizo el empate y confirmó que, en el fútbol, lo que mandan son los goles y no las estadísticas. El Fabril se lanzó a área contraria al comienzo del segundo tiempo y, cuando ya todos daban por hecho el empate, encontró el premio a la insistencia con un gol en el tiempo de descuento.

Con la noticia de la ausencia de Bil Nsongo en la convocatoria, Manuel Pablo optó por Pablo Cortés (ocupó la banda derecha y desplazó a Domínguez a la punta de ataque) como único cambio en el once inicial respecto al presentado en El Requexón.

El filial deportivista dominó de principio a fin la primera mitad, pero pagó caro otra acción mal defendida a balón parado y la falta de contundencia en las dos áreas. Mané, el falso lateral blanquiazul, se inventó el primer acercamiento a portería. Una pared con Manu Ferreiro al primer toque y un centro que, tras un despeje nulo de Maxi, Cortés conectó de volea a las manos de Fernando.

El guardameta lucense tuvo trabajo en el primer cuarto de hora. En el minuto diez volvió a intervenir para escupir un disparo desde el balcón del área de Ferreiro, que buscó aliarse con la rapidez del campo para que el balón cogiese velocidad al botar. Mané también lo puso a prueba tras un envío desde la derecha, pero respondió de nuevo con éxito.

Un tiro a puerta cada cinco minutos como promedio. No se le podía pedir más a los locales en su entrada al duelo. Sí a Maxi, que regaló el 1-0 por exceso de confianza. Domínguez confió, le robó el esférico en la zona de castigo y Ferreiro cazó el rebote para adelantar a los herculinos. Fernando pudo con todo, pero no contaba con encontrarse al enemigo en su propio equipo. El meta guineano, no contento con lo que llevaba hecho hasta el momento, dejó solo a Millán en un desplazamiento largo de 60 metros. Ríos achicó en el mano a mano e impidió el empate en la jugada más peligrosa de los visitantes en los 90 minutos.

El Fabril levantó el pie del acelerador y, pese a contar con algún disparo para doblegar su ventaja, concedió la igualada en la última jugada del primer acto. Otro gol encajado a balón parado. Piai cabeceó en el segundo palo y Arona, en el primero, la mandó al fondo de la red. Un golpe donde más duele para mandar a los locales al rincón de pensar durante el tiempo de descanso.

Los blanquiazules recuperaron las buenas sensaciones en el arranque del segundo tiempo. Embotellaron a los visitantes en su campo y rondaron el premio del gol por medio de Cortés, pero no apuntó entre palos desde dentro ni fuera del área.

Bajo el diluvio, la insistencia del filial deportivista no cesaba. Nájera y Mané, incisivo en ataque, seguían intentándolo, pero chocaban con la muralla lucense. Manuel Pablo buscó soluciones en el banquillo. Enrique, Fabi y Dipanda ingresaron al campo en sustitución de Pablo Cortés, Estévez y Domínguez. También Dani Giménez, exportero del Deportivo y actual entrenador de la Sarriana refrescaba a los suyos con la entrada de Vilán, jugador con pasado en Abegondo.

Manuel Pablo explica la situación de Noé Carrillo y Nsongo Bil tras el cierre del mercado de fichajes Más información

Le sentaron mejor las modificaciones a los de Sarria, que tuvieron su turno de réplica en el correcalles. Millán lanzó a Boedo en transición, que tiró a puerta con potencia. Ríos puso firme la mano. Teijo salvaría los muebles yendo al encharcado suelo cuando Berardozzi ya se relamía.

A falta de doce minutos para el final, el técnico canario dio el último empujón a los suyos. Iker Vidal, que reapareció y Pablo García, cogieron las alas del Fabril para ganar profundidad por los carriles exteriores. Así llegó el gol de la victoria. El joven lateral diestro ganó línea de fondo y encontró a Fabi solo en el borde del área. El segoviano fusiló y dio el triunfo al Fabril en el tiempo de añadido.

Los blanquiazules tiraron de épica para seguir líderes una jornada más independientemente de lo que haga el Oviedo Vetusta en su encuentro ante el Burgos Promesas de esta tarde a las 19.00 horas.