Cantera

Manuel Pablo explica la situación de Noé Carrillo y Nsongo Bil tras el cierre del mercado de fichajes

El técnico fabrilista señala que ambos canteranos alternarán entre primero equipo y filial 

Dani Fernández
06/02/2026 11:34
Manuel Pablo en el encuentro ante el Oviedo Vetusta
Manuel Pablo durante un encuentro en Abegondo
Quintana
Con el mercado cerrado y una plantilla de 24 futbolistas en el primer equipo, Manuel Pablo ejerció de portavoz del Deportivo para comunicar cuál será la hoja de ruta que establezca el club con sus dos canteranos más prometedores hasta final de temporada.

Noé Carrillo y Nsongo Bil, únicos jugadores del filial deportivista que han debutado en Liga con el primer equipo, completarán lo que resta de temporada en Abegondo, a caballo entre Antonio Hidalgo y Manuel Pablo.

Las necesidades del técnico catalán marcarán la presencia de ambos con el líder de Segunda Federación. "Ellos siguen en la misma situación que la semana pasada. Estuvieron convocados, pudieron venir con nosotros… será esa línea. Entrenando mucho con el primer equipo y en el fin de semana, pues muchas veces estarán mitad y mitad. La idea es que estén más en dinámica de primer equipo".

Con la llegada a última hora de Riki Rodríguez, el primer entrenador del Deportivo cuenta con una gran variedad de perfiles para su medular y parece difícil que Noé Carrillo pueda encontrar una oportunidad semanal para demostrar sus capacidades. Sin embargo, en la delantera, hay un menor número de competidores. Bil, que jugó más de 20 minutos ante la Cultural Leonesa, pugnará con Zakaria Eddahchouri, Samuele Mulattieri y Stoichkov por minutos de calidad en Segunda División.

Riki Rodríguez

LA LUPA | Así juega Riki Rodríguez, el nuevo chico para todo en el corazón del Deportivo

Más información

Recado a sus jugadores

Manuel Pablo, también valoró el punto positivo sumado en El Requexón, ante su perseguidor más inmediato. El isleño se mostró satisfecho por la imagen del equipo en un contexto desfavorable, aunque reta a sus futbolistas a ser capaces de mantener el nivel con más regularidad: “Hicimos muy buen partido allí. A nivel competitivo, de esfuerzo, de fútbol… hicimos muy buen partido y en sus manos está mantener ese nivel.  Creo que dominamos bastante, pero no pudimos llevarnos los tres puntos. El nivel que ofrecimos el otro día hay que metérselo en la cabeza. Contra todos los rivales tenemos que mostrar esa competitividad”.

El empate en tierras asturianas mantiene la ventaja de dos puntos respecto al segundo clasificado. Sin margen de error, el Fabril recibe mañana a las 17.00 horas a la Sarriana, equipo al que no consiguieron superar en la ida. “Es un equipo que intenta combinar mucho y mezcla a gente por dentro. Lo están haciendo bien y allí nos defendieron bien. Están muy pendientes de las ayudas y espero un poco el partido de esa primera vuelta. Si nosotros estamos bien metidos, con intensidad, buscando alternativas… tendremos más cercano el objetivo”.

