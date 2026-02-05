Mi cuenta

Cantera

Mane, un lateral improvisado pero exitoso para el Fabril

Ante la baja continuada de Iker Vidal, Manuel Pablo ha optado por reconvertir al senegalés y ubicarlo en la izquierda

Bea Arrizado
Bea Arrizado
05/02/2026 16:38
Mane en el encuentro ante el Sámano
Mane en el encuentro ante el Sámano
Patricia G. Fraga
No es Manuel Pablo ese entrenador que se arrugue a la hora de buscar soluciones. Tampoco es de los que optan por poner excusas, aunque los problemas físicos de sus jugadores entorpezcan su camino, ese que parece tener como meta el ascenso a Primera Federación. Porque aunque el principal objetivo es la formación de los futbolistas, la clasificación y los números permiten al Fabril soñar con la promoción de categoría.

No obstante, la realidad es que el técnico del filial deportivista ha tenido que improvisar en determinados momentos de la temporada. En el presente curso, ya han sido varios los jugadores que se han adaptado a las circunstancias, como el caso de Quique Teijo. El lateral disputó algunos encuentros como central desde la rotura de ligamento cruzado de Damián Canedo.

De forma más reciente, le ha tocado a Mane. En la jornada 20, ante el Sámano, Manuel Pablo optó por ubicar al senegalés en el flanco izquierdo, fruto de la baja continuada de Iker Vidal. Y convenció. Tanto que repitió posición ante el Oviedo Vetusta en uno de los partidos más importantes de lo que va de temporada. Su potencia física le permite subir y bajar la banda de una forma continua. 

Noé Carrillo durante el partido en El Requexón

La crónica | Bil se niega a ceder el trono en El Requexón (1-1)

Más información

Por su naturaleza, la incorporación al ataque viene de serie. No obstante, aunque pudiese parecer que la parcela defensiva se quedaría en el debe, Mane aprovecha su velocidad para anteponerse a sus rivales. Así fue como frenó a Lamine, la principal amenaza del conjunto carbayón que no encontró fisuras por las que colarse en el flanco izquierdo.

Dos jornadas le han bastado al senegalés para demostrar, a base de despliegue físico, que la lesión que le apartó de los terrenos de juego durante un mes, ya es historia.

Con él, el Fabril gana un recurso más tanto en la línea defensiva como en la zona de ataque. Y teniendo en cuenta que los problemas físicos siempre llegan cuando uno menos se lo espera, tener en la plantilla esa capacidad de adaptación, siempre puede terminar por ser un factor clave de cara a final de temporada.

